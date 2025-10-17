Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ambiente soleado seguirá en San Sebastián al menos hasta el domingo por la tarde. Iñigo Royo
El tiempo en Gipuzkoa

El 'veroño' se truncará la tarde del domingo por la llegada de un frente

Las temperaturas irán en ascenso mañana, con hasta 27ºC en el interior del territorio y los 26ºC en la costa

A. I.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:45

Comenta

Llega el penúltimo fin de semana de octubre con un tiempo en el que predominará el ambiente soleado y un aumento de las temperaturas. El ' ... veroño' vivido en Gipuzkoa en los últimos días se verá truncado el domingo por la tarde, cuando podrían volver las precipitaciones, aunque serán escasas, por la llegada de un frente debilitado.

