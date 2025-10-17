El 'veroño' se truncará la tarde del domingo por la llegada de un frente

Llega el penúltimo fin de semana de octubre con un tiempo en el que predominará el ambiente soleado y un aumento de las temperaturas. El ' ... veroño' vivido en Gipuzkoa en los últimos días se verá truncado el domingo por la tarde, cuando podrían volver las precipitaciones, aunque serán escasas, por la llegada de un frente debilitado.

Como antesala de ese cambio, Santiago Gaztelumendi, director de estrategia y coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, indica que por esta tarde predominará el tiempo soleado en Gipuzkoa gracias a la situación anticiclónica estable que nos acompaña durante toda la semana. El viento soplará del sureste, salvo por la tarde, cuando tenderá a soplar del este y entrará la brisa en la costa. Con el viento sur un poco más marcado, las temperaturas máximas tenderán a subir. Oscilarán entre los 25 grados en el interior y los 22 en el litoral del territorio.

El sábado se mantendrá el anticiclón, por lo que será otro día más propio del verano que del otoño. El cielo estará despejado y se intensificará el viento del sur, aunque aún entrará la brisa por la tarde en el litoral. Las temperaturas irán en ascenso, con hasta 27ºC en el interior del territorio y los 26ºC en la costa. Por la mañana habrá nieblas en valles del interior de Gipuzkoa, pero se disipararán rápido.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

Gaztelumendi adelanta que el domingo comenzará a apreciarse un cambio de tiempo. La nubosidad será más abundante conforme llegue la tarde-noche. A ratos el ambiente será claro, pero en otros momentos el cielo se cubrirá, incluso podría llover debilmente en algunos puntos de Gipuzkoa. De todos modos, la lluvia será escasa. El viento de componente sur será más intenso y las mínimas serán más suaves, con pocos cambios en las máximas. Los termómetros bajarán unos tres grados en todo el territorio, pero las temperaturas seguirán siendo agradables para la época del año.

El mal tiempo se acentuará en la penúltima semana de octubre. La llegada el lunes de un frente asociado a borracas provocará ese paulatino empeoramiento. Puede llover de forma débil y las temperaturas bajarán pero no de forma brusca, ya que los termómetros oscilarán entre los 25 grados en el interior de Gipuzkoa y los 20 en el litoral. El martes la situación será similar, con viento sur hasta la primera mitad del día, pasando a norte conforme pasen las horas.