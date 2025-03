Los dos astronautas yanquis perdidos en el espacio han amerizado frente a la costa de Florida. Se fueron para una semana, pero una avería en ... la nave les dejó nueve meses tirados en la Estación Espacial. Ni tan mal, tío, se la han pasado haciendo porras con los coleguis de la NASA sobre los aranceles de Trump. Que si le pone al chino, que si no hay güevos. Total, les han recibido por todo lo alto. Igual que al Real Madrid cuando gana la Champions.

Todo el mundo revolucionado «Uy, han vuelto, han vuelto». Como si fuera la primera vez que los terrícolas salen al espacio. Mejor si salieran menos y arreglaran lo de aquí, que lo tienen todo hecho unos zorros. Ahora quieren llegar a Marte. No llegan ni de coña. Recuerda que, de la misión Apolo que llegó a la luna han pasado 55 años y nunca han repetido la aventura. Como pa'no mosquearte. Al final confesarán que lo de la luna fue una fake. Tampoco les quiero restar méritos. Los tienen, supongo. Ya te digo que yo astronauta no sería. Es verdad que hay muchas cosas que no he conseguido ser en la vida, pero tampoco me siento frustrada. Que no te coman la oreja con ese ridículo mantra de perdedores «Mejor arrepentirte de lo que has hecho, que de lo que no has hecho». Mentira podrida. Que les pregunten a los presuntos corruptos que están en capilla. Van a ir todos al trullo. Con tantos aliens y marcianos en la política, los demócratas pata negra vamos a terminar como en el planeta de los simios.