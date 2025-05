Nada es blanco o negro, malo o bueno, renovables o nucleares. Hay que hacerse mayor de una puñetera vez. Conocerse a sí mismo, saber por ... qué eres de derechas o de izquierdas, un tipo feliz o un amargado mala leche. Con permiso del nuevo Papa, creo que eso de hacer cada noche examen de conciencia es una gilipollez como aplaudir en los balcones. No te fíes de tu conciencia, es muy laxa y te lo perdona todo. Para llegar al fondo del alma, hace falta una terapia de introspección a calzón quitado. Los místicos tenían razón. Autoflagelarse es de masocas, pero te deja como nuevo.

Dice Freud que la infancia imprime carácter. No es igual nacer en alta cuna o que te abandonen en un hospicio. Los traumas infantiles no desaparecen, se transforman, como la energía ¿En qué se han transformado los 15 gigavatios perdidos? Es una pregunta retórica. Yo creo que, de todas las circunstancias que deciden la trayectoria de una vida humana, la más desconcertante es la decisión de 'tomar los hábitos'. El hábito no hace al monje, ni siquiera a los cardenales del Cónclave. Qué turre nos han dado, tío. Y de las cosas de comer no se ocupa ni dios. En este país los Medios tratan igual un Derby que un Cónclave cardenalicio. Cónclave significa «con llave». No me verás utilizar lenguaje inclusivo, pero sí destripar las palabras. «Las palabras son abrelatas», decía Oteiza. Él se consideraba un 'Papa Negro' porque siempre vestía de negro con su estola-bufanda roja. Un beso Jorge.