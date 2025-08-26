Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Bat eta bakarra

Aritz Gorrotxategi

Aritz Gorrotxategi

Asteartea, 26 abuztua 2025, 12:34

Monoteistek ekarri zuten moda hura: bat eta bakarra. Eta gainerakoak, fuera. Edo sutara edo heresiaren zingirara. Eta hasieran Jainkoa eta aberria ziren bat eta bakarrak, baina, luze gabe, gure ohitura gastronomikoetara ere hedatzen joan da mantra mono estereoa. Gero eta gehiago dira taberna bakarreko bezeroak. Donostian ez da arraroa taberna baten aurrean erromes ilara luzea ikustea, hirian beste tabernarik ez balego bezala. Eta noraino luzatzen diren ilara horiek… Jendeak ez du taberna batean sartu nahi, tenplu batean baizik. Gurtu egin nahi du barra, adoratu pintxoa, kontsakrazio gisa edan garagardoa (horregatik ez dira sinpatikoak zerbitzariak, elizakoak ematen ari direlako)... Turisten kasuan ulertzekoa da, presaka dabiltza, denbora gutxirekin, ahalik eta gehien abarkatu nahi dute. Egonean dabiltza, ia egoteko astirik gabe, eta ilara bakarreko zintzo-potean joaten zaie eguna. Autoktonoen kasuan ere, taberna bakarrekoak bihurtu gara zoritxarrez, dauden prezioekin ezinezkoa baita beste taberna baterako espedizioa ordaintzea.

Udalak, gainera, ez du leku publikoetan xerparik jarri, etorri berriei ate edo gailur berriak erakusteko. Bizi dugun polarizazioaren erakusgarri ere bada. Izan ere, garai batean kanpokoren batek taberna gomendioren bat eskatuz gero, beti erantzuten genion edozein taberna zela egokia; alegia, denak zirela onak. Orain horrelakorik esaten baduzu, zureak egin du, influencerren kofradia santuak klik bakarrean eskumika zaitzake.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  5. 5

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  6. 6

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 Imanol, vecino de San Sebastián: «Tengo 74 años y añoro la antigua playa, peligrosa pero nos dejaban vivir un poco más»
  9. 9 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bat eta bakarra