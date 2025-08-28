El aviso amarillo por fuerte oleaje en Gipuzkoa seguirá activado hoy

Los restos del huracán Erin que han alcanzado esta semana la costa guipuzcoana obligan a mantener los ojos abiertos debido al fuerte oleaje. Las ... olas se sucedieron durante la jornada de ayer y permanecerán hoy en el litoral, por lo que la Agencia vasca de meteorología, Euskalmet, ha decidido mantener el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero dirigido a la navegación para las dos primeras millas.

El aviso amarillo, que fue anunciado ya ayer por la mañana, se ampliará hasta esta medianoche, salvo nueva orden de Euskalmet. La altura de la ola rondará los 2,5 metros y la mar de fondo del noroeste estará entre los dos y los dos metros y medio, con un periodo de 13-14 segundos. El viento del oeste-noroeste será de fuerza 4 superior al de ayer, y aumentará incluso a fuerza 5 en varios intervalos, amainando en las últimas horas del día. Esa intensidad del viento originará marejada, con áreas de fuerte marejada.

Euskadi está en aviso amarillo por olas de hasta 2,5 metros desde el martes y lo seguirá estando por un oleaje ciclónico que tiene su origen a 2.000 kilómetros al noroeste de Gran Bretaña, donde están los restos del huracán Erin que amenazó la semana pasada la costa Este de Estados Unidos. Este temporal, por ejemplo en San Sebastián, obligó ayer a cerrar la isla de Santa Clara y a retirar los gabarrones de la playa de La Concha, aunque el Paseo Nuevo permaneció abierto.

A falta de sol y calor, tanto los guipuzcoanos como los visitantes están pudiendo presenciar la violencia del mar sobre la costa en enclaves destacados como la carretera de la costa entre Zarautz y Zumaia o en diferentes puntos de la capital guipuzcoana, como en el Paseo Nuevo.