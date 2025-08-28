Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una gran ola sobrepasa las barandillas en el puente de la Zurriola. S. SANTOS

El aviso amarillo por fuerte oleaje en Gipuzkoa seguirá activado hoy

La altura de la ola rondará los 2,5 metros, el viento originará mar rizada y la alerta corresponde al riesgo de navegación en el entorno marítimo-costero

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Los restos del huracán Erin que han alcanzado esta semana la costa guipuzcoana obligan a mantener los ojos abiertos debido al fuerte oleaje. Las ... olas se sucedieron durante la jornada de ayer y permanecerán hoy en el litoral, por lo que la Agencia vasca de meteorología, Euskalmet, ha decidido mantener el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero dirigido a la navegación para las dos primeras millas.

