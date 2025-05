La autorización de uso turístico no se pierde al traspasar la propiedad

Una duda que puede surgir a la hora de plantearse comprar o vender una vivienda con licencia de uso turístico es si esa condición se ... mantiene al producirse un traspaso de la propiedad. La respuesta que ofrecen las instituciones vascas es que la licencia sigue vigente siempre que el nuevo propietario de la vivienda no la dé de baja del Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi (Reate) que gestiona el Gobierno Vasco.

Fuentes del Departamento vasco de Turismo señalan a este periódico que todos los pisos con licencia turística de Euskadi tienen que estar registrados en el Reate para operar de forma legal y que «esa licencia no se pierde aunque haya un cambio de propietario de la vivienda, siempre al menos que ese nuevo propietario no solicite dar de baja» la autorización. También podría darse el caso de que el propio Gobierno Vasco dé de baja una vivienda si detecta «irregularidades», pero esto no está directamente vinculado a un cambio de propiedad.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Donostia, que fue pionero en el Estado en regular las viviendas turísticas con su ordenanza de 2018, indican que «las licencias se mantienen incluso si se traspasa la propiedad. Eso sí, hay que cerciorarse de que sigue en el Reate del Gobierno Vasco, porque si se da de baja la licencia, se pierde».

Asier Pereda, de la asociación Aparture, apunta que hay comunidades autónomas, como Cataluña, en la que una transmisión de la titularidad de la vivienda lleva a que decaiga la licencia de uso turístico concedida.