Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Local en el que fue hallado el cadáver. F. Morquecho

La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta

El informe del Instituto Vasco de Medicina Legal de Donostia ha determinado que «la muerte no es de etiología violenta»

J. F.

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:09

Las indagaciones abiertas por la Ertzaintza tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en un inmueble de Legazpi han concluido, confirmándose que la ... causa de la muerte del hombre de 51 años no fue violenta. El informe del Instituto Vasco de Medicina Legal ha determinado la etiología no violenta del fallecimiento, según informa el departamento de Interior del Gobierno Vasco. En un primer momento se enfocó la investigación como posible homicidio, ya que el local donde fue hallado el cuerpo se encontraba cerrado con un candado desde fuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  4. 4 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  5. 5 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  6. 6 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  7. 7 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  8. 8 La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  9. 9 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  10. 10

    La playa de Ondarreta cumple 100 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta

La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta