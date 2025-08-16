La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta

Las indagaciones abiertas por la Ertzaintza tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en un inmueble de Legazpi han concluido, confirmándose que la ... causa de la muerte del hombre de 51 años no fue violenta. El informe del Instituto Vasco de Medicina Legal ha determinado la etiología no violenta del fallecimiento, según informa el departamento de Interior del Gobierno Vasco. En un primer momento se enfocó la investigación como posible homicidio, ya que el local donde fue hallado el cuerpo se encontraba cerrado con un candado desde fuera.

El cuerpo sin vida del hombre fue localizado ayer viernes, poco antes de las siete de la mañana, en un edificio situado en el número 17 de la plaza Bikuña Enea de Legazpi. Tras el aviso, varias patrullas de protección ciudadana de la ertzain-etxea de Deba Urola y personal médico se desplazaron al lugar, confirmando el deceso. Al lugar del hallazgo acudieron el Servicio de Investigación Territorial de Gipuzkoa y la sección de Inspecciones Oculares de la Jefatura de Policía Científica.

Una comitiva judicial también se personó en el lugar, y el cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de Donostia para la realización de la autopsia pertinente. Hoy sábado, el Servicio Forense ha comunicado que la causa de la muerte no es de etiología violenta.

Los investigadores, que en un principio manejaron la posibilidad de que se tratara de un homicidio, trabajaron toda la mañana en esta zona de Legazpi para tratar de hallar pistas sobre el fallecimiento, alternando el local con un garaje contiguo donde podían refugiarse del fuerte calor que reinaba en esta localidad.

Una persona conocida en Legazpi

A pesar de que muchos vecinos pasan estos días de agosto fuera del municipio, uno de ellos explicó que el fallecido, de nombre Mariano, «no es del pueblo, pero sí es bastante conocido por aquí. Es de esos que si te lo cruzas enseguida te das cuenta de que no ha tenido una vida fácil. Era habitual verle paseando por la calle, siempre con un palo y una mochila. Se ve que vivía en el local donde han encontrado su cuerpo. Más de una vez le vi entrar en ese cuarto».

La misma impresión transmitía un grupo de jóvenes, que en más de una ocasión habían llegado a intercambiar palabras con él, con 'Mariano el pequeño', como al parecer era reconocido. «Era alguien que no pasaba desapercibido, siempre iba con una mochila y un palo. A veces se tomaba sus cervezas, un porrito o algún cognac, y si se sentaba en la mesa de al lado hablábamos algo con él. Te daba conversación»