Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Gaupasa

Aritz Gorrotxategi

Aritz Gorrotxategi

Asteartea, 12 abuztua 2025, 13:54

Herriko jaiez jardun zuen aurreko astean Gaizka Lasak bere artikuluan, uda zatitzen duen ekuatoreaz: herriko jaiak atzean utzi dituztenak, batetik, eta esperoan daudenak, bestetik. Binomio ongi josia dira uda eta jaiak, jostun edo Parka iaioen eskuetatik aspaldi paseak. Baina jaiek badute bere ifrentzua. Erraza da joatea, erraza da ongi pasatzea, barre batzuk egitea, dantza pauso batzuk inprobisatzea, taloaren eta urdailaren arteko muga kosmikoak arakatzea, burua hodeietara eta apur harago igoaraztea… Baina gero, jakina, itzuli egin behar da, bakoitza bere etxera (edo etxe berera, planaren arabera). Eta hor hasten dira komeriak eta arazoak, autobus eta trenen ordutegi bihurriak, bizikleten manillar pozoituak…

Itzulera odiseikoak ere badira, etxeratzeko ohi baino denbora gehiago behar dutenak, bidean galtzen direnak, biderik topatzen ez dutenak, biderik ere badela jakiteke eremuetan zehar doazenak, auskalo zer larretan gora. Gero, noski, etxean galdezka hasten zaizkienean ziklopeak eta lestrigoiak aipatzen ditu urliak, Karibdis eta Eszila sandiak, eta lotofagoak eta sirenak berendiak. Orotariko faunaz betea dago gaua, eta serenorik ez dagoenetik, luzamendutan gal daitezke itzulerak, nahiz eta mugikorrean GPSa eduki.

Denetarako ukendu den gastronomiak ezin du hori zuzendu, ezin da leku guztietan aldi berean egon. Alferrikakoak dira Michelin izarrak bidea topatzeko. Ordurako sorosleak etxean daude goxo-goxo, eta naufragoek eskura duten kartografia fidagarriena memoria ahulduaren ziabogak dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  5. 5 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  6. 6

    Gipuzkoa sigue asándose, por cuarto día consecutivo, bajo una ola de calor persistente
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  9. 9

    Salud pide precaución tras diez atendidos ayer por golpes de calor en Gipuzkoa y los 43º que se esperan hoy
  10. 10

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaupasa