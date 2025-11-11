El Ararteko valora positivamente la regulación de la pesca de la angula en Euskadi

Tal y como venía anunciando el Gobierno Vasco desde principios del mes de octubre, la temporada de pesca de la angula ha quedado suspendida ... para «reforzar las medidas de recuperación de la especie antes de que la situación sea irreversible», según subrayó el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. El Ararteko, por su parte, valora «como positiva» esta decisión, que «refleja una respuesta alineada con los criterios técnicos y científicos europeos».

El Defensor del Pueblo emitió una resolución en la que recomendaba al Gobierno Vasco «la revisión de la regulación de la pesca de la angula» en base a los criterios europeos para la recuperación de la especie. La respuesta del Ejecutivo autonómico «reconocía la importancia de que las futuras normas se basen en informes técnicos y científicos actualizados» y también incluía la necesidad de «habilitar mecanismos de participación pública en los que estén representadas la ciudadanía y las asociaciones interesadas».

En este sentido, la regulación publicada el pasado 20 de octubre en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) «se fundamenta en los informes científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y de AZTI», que confirman el estado crítico de la anguila europea. Del mismo modo, la orden contempla «la creación de un foro de trabajo con participación institucional, científica y del sector pesquero para elaborar un nuevo Plan de Gestión de la pesca de la angula que sustituirá al aprobado en 2010».

Dictámenes científicos

El Ararteko destaca «la necesidad de que las medidas de gestión de la angula se apoyen en dictámenes científicos independientes» y se alineen con los objetivos del Plan de Gestión de la Anguila Europea. También valora que se asegure «la participación de las entidades y asociaciones interesadas en la definición de la política pesquera».

La institución realiza un último apunte en el comunicado hecho público este martes. Recuerda que «la creación de una pesquería profesional en un territorio donde en los últimos años la actividad ha sido exclusivamente recreativa requiere una justificación técnica y económica suficiente» y exige que las decisiones «estén avaladas por opiniones científicas que respalden que esta opción es la más adecuada para la recuperación de la especie».

Los anguleros vascos han mostrado su disconformidad respecto a esta decisión que, según denuncian, se ha tomado de forma «unilateral». Unai Eizaguirre, presidente de Anguleros de Euskadi declaró el 10 de octubre en una rueda de prensa en Orio que «este año la única reunión que hemos tenido ha sido para decirnos que suspenden la temporada de pesca«. En dicho acto, Eizaguirre señaló que »en otras comunidades como Cantabria, Asturias y Galicia se ha dado luz verde a la temporada de pesca de la angula«.