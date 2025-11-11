Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un angulero pesca en Orio. Lobo Altuna

El Ararteko valora positivamente la regulación de la pesca de la angula en Euskadi

El Defensor del Pueblo asegura que la decisión del Gobierno Vasco «refleja una respuesta alineada con los criterios técnicos y científicos europeos»

Martin Ruiz Egaña

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

Tal y como venía anunciando el Gobierno Vasco desde principios del mes de octubre, la temporada de pesca de la angula ha quedado suspendida ... para «reforzar las medidas de recuperación de la especie antes de que la situación sea irreversible», según subrayó el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. El Ararteko, por su parte, valora «como positiva» esta decisión, que «refleja una respuesta alineada con los criterios técnicos y científicos europeos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  4. 4 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  5. 5 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
  6. 6

    Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  7. 7

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  8. 8 Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
  9. 9

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  10. 10

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ararteko valora positivamente la regulación de la pesca de la angula en Euskadi

El Ararteko valora positivamente la regulación de la pesca de la angula en Euskadi