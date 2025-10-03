Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pescador descarga angula en su embarcación. DV

El Gobierno Vasco suspende la campaña de pesca de la angula

La medida, comunicada este viernes al sector y amparada por varios informes, responde al objetivo de revertir la situación crítica de la especie

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:27

Comenta

El Gobierno Vasco ha comunicdo este viernes a la Asociación de Anguleros de Euskadi la decisión de suspender la pesca de angula de la próxima ... campaña 2025-2026. La decisión se sustenta en varios informes que advierten que las medidas aplicadas hasta ahora no han servido para revertir la situación crítica de la especie. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca subraya la necesidad de reforzar las medidas para la recuperación de la especie antes de que la situación sea irreversible.

