El Gobierno Vasco suspende la campaña de pesca de la angula

El Gobierno Vasco ha comunicdo este viernes a la Asociación de Anguleros de Euskadi la decisión de suspender la pesca de angula de la próxima ... campaña 2025-2026. La decisión se sustenta en varios informes que advierten que las medidas aplicadas hasta ahora no han servido para revertir la situación crítica de la especie. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca subraya la necesidad de reforzar las medidas para la recuperación de la especie antes de que la situación sea irreversible.

Dos informes y una resolución de diferentes instituciones están detrás de esta decisión. Por un lado, están las conclusiones del último informe de post evaluación del Plan de Gestión de la Angula presentado por España a la Comisión Europea la primavera pasada. El informe recalca que los objetivos tanto de escape como de reclutamiento de la especie están todavía lejos del objetivo que se marcó en el Reglamento del Consejo Europeo para la anguila del 2007. La cantidad de anguilas en nuestros ríos es de solo el 7% de las que habitaban en la década de los 60 y 70. Hasta ahora se han aplicado medidas tales como limitación a la actividad pesquera o la mejora de la calidad del hábitat y la conectividad fluvial. Pero el informe concluye que estas medidas no han logrado revertir la situación crítica de la anguila, por lo que su stock continúa fuera de los límites biológicos seguros.

A esto se suma la Resolución del Ararteko del 4 de junio de este año, que recomienda una regulación de la pesca de la angula que se adecue a las medidas de recuperación de la población de la anguila europea. El Ararteko subraya que estas medidas regulatorias deben estar basadas en dictámenes técnicos y científicos, y deben estar adecuadas al marco del Plan de Gestión de la anguila europea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Informe de AZTI

En la misma dirección apuntan los resultados del informe de AZTI que va a ser presentado en la reunión del grupo de Trabajo de la Angula del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES en inglés) que es el órgano que asesora a la Comisión para la elaboración de las propuestas de Tacs y cuotas de las especies pesqueras. Un informe que también subraya que la especie no está mostrando signos de recuperación.

Ante estas conclusiones, el Gobierno Vasco ha apostado por la suspensión de la pesca de la angulade la próxima campaña 2025-2026. Se creará una Mesa de Trabajo en el mes de noviembre para la actualización del Plan de Gestión de la Angula de 2010. Para ello se contará con la participación de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia, así como con la colaboración de científicos de AZTI y de la EHU, la Asociación de Anguleros de Euskadi y un representante de las organizaciones ecologistas.

Esta medida se toma con la finalidad de hacer frente a la reducción de la especie y revertir dicha situación. Durante la última campaña 2024-2025 se han pescado un total de 198,44 kilos de esta especie según declaraciones de los pescadores autorizados para ello.