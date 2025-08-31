Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antxon Olabe, de visita en su Eibar natal. Félix Morquecho

Antxon Olabe: «Nos debemos preparar para desastres climáticos más graves»

Economista ambiental. ·

Al experto eibartarra le preocupa que «en pueblos y ciudades de Euskadi se estén alcanzado máximas de 42 grados»

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:23

Ha dedicado los últimos treinta años de su vida a conocer en profundidad el cambio climático, reflexionar sobre el mismo y escribir en clave pedagógica. ... Antxon Olabe (Eibar, 1955) es economista ambiental y uno de los asesores más influyentes de Teresa Rivera, vicepresidenta experta en energía del Gobierno y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea.

