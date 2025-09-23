Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Algunos de los productores de sidra de Gipuzkoa en la presentación de la cosecha de este año. Lobo Altuna
Euskal Sagardoa

«Año de manzanas» para la sidra que está por llegar: más del doble que en 2024

Los productores de Euskal Sagardoa calculan que este año recogerán entre 6 y 7 millones de kilos por los apenas dos del pasado curso gracias a las noches cálidas de verano

A. Algaba

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:18

Año impar, año de manzanas. Parece que esa es la tendencia que se viene repitiendo durante los últimos años y es la que el sector ... de Euskal Sagardoa tiene casi grabado a fuego. «La manzana local tiene una característica: tiende a dar más fruto cada dos años», explican. Y si el año pasado se recolectaron algo más de dos millones de kilos de manzana para producir sidra, en esta cosecha que ya ha comenzado se esperan recoger más de cinco millones. «Entre seis y siete millones de kilos», esperan, según han explicado los productores este martes en el caserío Ipintza Haundi de Altzo en la presentación de la cosecha de este ejercicio. Habrá, por tanto, una importante producción de sidra con manzana autóctona para la próxima temporada que arrancará en enero.

