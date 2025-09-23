«Año de manzanas» para la sidra que está por llegar: más del doble que en 2024

Año impar, año de manzanas. Parece que esa es la tendencia que se viene repitiendo durante los últimos años y es la que el sector ... de Euskal Sagardoa tiene casi grabado a fuego. «La manzana local tiene una característica: tiende a dar más fruto cada dos años», explican. Y si el año pasado se recolectaron algo más de dos millones de kilos de manzana para producir sidra, en esta cosecha que ya ha comenzado se esperan recoger más de cinco millones. «Entre seis y siete millones de kilos», esperan, según han explicado los productores este martes en el caserío Ipintza Haundi de Altzo en la presentación de la cosecha de este ejercicio. Habrá, por tanto, una importante producción de sidra con manzana autóctona para la próxima temporada que arrancará en enero.

La recogida de manzana para la Denominación de Origen Euskal Sagardoa ha comenzado en la mayoría de los manzanales de Euskadi, y en los próximos días comenzará en el resto de manzanales. En cuanto a la maduración, la manzana viene un poco más adelantada que el año pasado, a pesar de que la floración fue más tardía. «Seguramente se deba al adelanto causado por las cálidas noches de verano», estiman. En la mayoría de los manzanales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava se espera más manzana. La mayoría se recogerá a mano, aunque cada vez hay más máquinas adaptadas a los manzanales de aquí (con una orografía particular), para poder ir facilitando la recolencción.

El sector además ha puesto sobre la mesa varios de los retos que afronta en los próximos años. Entre los más destacados, dos. El primero el que se refiere a esa mejora en la recolección de la manzana y, el segundo, el de tratar de buscar ese equilibrio en las cosechas. Es decir, que no haya esas diferencias entre los años pares y los impares como en los últimos ejercicios. «Aunque los proyectos para equilibrar las cosechas han dado resultados, será difícil extender dicho equilibrio a todo el País Vasco», explican.

Reto ambicioso pero falta de relevo

El objetivo es el de aumentar la producción de manzana autóctona. Dentro de la 'Euskal Sagardoa' hay actualmente 250 productores de manzana con unas 500 hectáreas de manzanal. Toda esta manzana se lleva a las 48 sidrerías de la Denominación de Origen para producir Euskal Sagardoa. Ademas hay otras 160 hectáreas, que acaban de entrar en producción o que comenzarán a producir los próximos años. La mayoría de dichos manzanales se han plantado en el territorio de Gipuzkoa la mayoría con la ayuda de la Diputación Foral, y algo también en Bizkaia y Álava.

Se está trabajando además en la profesionalización del sector de la manzana, de la mano de las diputaciones Forales, hacia cosechas equilibradas y de calidad. «En los últimos años se han dado grandes pasos impulsados por Euskal Sagardoa y en los próximos años será imprescindible seguir avanzando en la producción de manzana, tanto a favor de la calidad como a favor de la cantidad», sostienen.

El sector y la administración se marcaron un objetivo claro en la creación de la Denominación de Origen: elaborar en 15 años toda la sidra bajo el sello Euskal Sagardoa con manzana autóctona. Un reto ambicioso y sobre el que el sector ve un problema, la falta de relevo generacional tanto para el cuidado de los manzanos y la recogida del fruto como para trabajar en los caseríos.