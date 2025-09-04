Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

La tuba es muy padre

Ander Izagirre

Ander Izagirre

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:46

A sus 11 años, Alberto mezclaba disolvente con jugo de mango y lo inhalaba hasta que empezaba a ver un chingo de cosas: las casas ... tenían boca y le hablaban, los árboles caminaban, seres de colores bailaban frente a él. Se tumbaba en cualquier rincón de la Colonia Guerrero (Oaxaca, México), un asentamiento de 15.000 habitantes alrededor de un vertedero ilegal: eran inmigrantes rurales que no encontraban trabajo en la ciudad y se buscaban la vida rebuscando en la basura. Sin servicios públicos, sin leyes, las bandas narcotraficantes dominaban la colonia. Alberto, como otros niños, se forjó en las pandillas juveniles: recibió una paliza como prueba de ingreso y robaba en tiendas y casas para ir subiendo en la jerarquía. Un día tuvo su mejor alucinación: vio pasar a niños y niñas con trompetas, violines, clarinetes, y al cabo de un rato escuchó la fanfarria inicial de 'Así habló Zaratustra'. Salía de la escuelita Santa Cecilia, un milagro musical impulsado por un cura, familias y cooperantes. Alberto preguntó si podía asistir… y reveló un talento extraordinario con la tuba. Lo conocí a sus 14 años: un chico muy nervioso, incapaz de conversar tres minutos, erosionado por el disolvente. Pero empezaba el ensayo y se quedaba una hora clavado ante el pentagrama. Presencié la capacidad de la música para estimular la concentración y el placer: «Buf, la tuba es muy padre», decía Alberto. «Cuando toco bien una pieza, se me pone la carne de gallina».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  3. 3 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  7. 7 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  8. 8 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  9. 9

    Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  10. 10

    Pradales defiende una «reflexión ética» en el contrato de CAF en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tuba es muy padre