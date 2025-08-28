Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Otro plan para Annobón

Ander Izagirre

Ander Izagirre

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:01

Antes de despegar de La Paz hacia Cochabamba, en un vuelo interno boliviano, las azafatas dieron las instrucciones para ponerse el chaleco salvavidas si caíamos ... al mar. Señalaron las salidas, se pusieron el chaleco, simularon hincharlo y los pasajeros recreamos el océano fantasma como dicen que se siente un miembro amputado. Casi me dieron ganas de gritar «¡Bolivia hasta el mar, carajo!». Renunciaron al mar para siempre en un tratado de 1904 porque a cambio Chile les construiría una vía de tren para sacar el mineral hasta la costa, lo único que importaba a los oligarcas mineros que controlaban el Estado boliviano. Así quedaron condenados al aislamiento y la miseria, porque la abundancia de materias primas a menudo es una desgracia para los países poscoloniales que las poseen y que caen bajo el poder de los dueños de esos recursos. La riqueza de unos trajo, otra vez, la pobreza de casi todos.

