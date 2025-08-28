Otro plan para Annobón

Comenta Compartir

Antes de despegar de La Paz hacia Cochabamba, en un vuelo interno boliviano, las azafatas dieron las instrucciones para ponerse el chaleco salvavidas si caíamos ... al mar. Señalaron las salidas, se pusieron el chaleco, simularon hincharlo y los pasajeros recreamos el océano fantasma como dicen que se siente un miembro amputado. Casi me dieron ganas de gritar «¡Bolivia hasta el mar, carajo!». Renunciaron al mar para siempre en un tratado de 1904 porque a cambio Chile les construiría una vía de tren para sacar el mineral hasta la costa, lo único que importaba a los oligarcas mineros que controlaban el Estado boliviano. Así quedaron condenados al aislamiento y la miseria, porque la abundancia de materias primas a menudo es una desgracia para los países poscoloniales que las poseen y que caen bajo el poder de los dueños de esos recursos. La riqueza de unos trajo, otra vez, la pobreza de casi todos.

En la isla africana de Annobón, de 5.000 habitantes, una asamblea proclamó la independencia en 2022 para separarse de Guinea Ecuatorial y su dictadura bruta. Dado que fueron colonia española y durante unos años pertenecieron al Virreinato del Río de la Plata (!), los annoboneses ahora proponen formar parte de Argentina (!!). Para arreglar dos injusticias a la vez, la isla podría integrarse en otro Estado actual que también surgió de aquel Virreinato. Siguiendo la solución de Borges para la guerra de las Malvinas: dejen que Annobón sea boliviana.

