«El almacén está vacío», alerta el Banco de Alimentos de Gipuzkoa ante la recogida de esta semana

«El almacén está vacío». La presidenta del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Belén Méndez de Vigo, y el diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, han hecho este lunes un llamamiento urgente a la ciudadanía para movilizar la solidaridad de cara a la Recogida de Primavera, que tendrá lugar este viernes 23 y sábado 24 en los principales supermercados del territorio. Este periódico ya avanzó el pasado sábado que el Banco de Alimentos lanzaba un SOS ante la necesidad de llenar sus estanterías.

Tal y como han confirmado en una rueda de prensa en el Palacio foral, la situación actual del Banco de Alimentos es «crítica» y la progresiva pérdida de donaciones económicas, de bonos y de alimentos puede traducirse este año en un déficit de hasta 450.000 kilos respecto a 2024. En ese sentido, el Banco de Alimentos advierte de que esta cifra «pone en riesgo la continuidad del reparto mensual hasta la llegada del otoño».

Méndez de Vigo ha señalado que este año en el Banco de Alimentos necesitan recoger «al menos 350.000 kilos en la campaña de primavera» y ha alertado de que si no lo logran no podrán «garantizar los repartos en los próximos meses».

«No queremos dar la imagen de pedigüeños. Vemos las historias de las personas: el que nunca ha tenido, el que daba y ahora recibe, y debemos llamar la atención de la sociedad cuando las cosas van mal. También vemos cómo el dinero de la compra da cada vez para menos. El Banco de Alimentos es de la sociedad y para ella y nosotros estamos ahí para apoyar cuando se necesite», ha manifestado Méndez de Vigo.

A su juicio, «estamos en un momento en el mundo bastante horrible y no hacemos más que quejarnos de lo mal que va todo, de lo que no podemos solucionar, pero aquí sí podemos solucionar algo. Vamos a concentrarnos en este trocito del mundo donde vivimos, podemos solucionar algo importante».

Asensio y Méndez de Vigo han explicado que, desde 2022, el Banco de Alimentos de Gipuzkoa viene afrontando una pérdida progresiva de recursos. Entre 2023 y 2024 se dejaron de recibir 400.000 kilos de alimentos procedentes de fondos europeos (FSE+), que atendían a 6.000 personas. «La nueva fórmula en forma de tarjetas monedero apenas cubre a la mitad de esas familias», han afirmado.

Asimismo, en el primer cuatrimestre de 2025, las compras del Banco de Alimentos han disminuido en casi 70.000 euros respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las Grandes Recogidas, la campaña de 2024 fue un 6% inferior a la de 2023 y un 22% menor que la de 2022, en parte por la coincidencia con la tragedia de la DANA. Respecto al programa Último Minuto, a pesar del aumento de puntos de recogida, se han recogido 70.000 kilos menos en lo que va de año.

Situación «alarmente»

José Ignacio Asensio ha insistido en que la situación que vive hoy el Banco de Alimentos de Gipuzkoa es «alarmante» ya que «hablamos de un descenso acumulado de recursos que amenaza directamente la continuidad del reparto a más de 17.000 personas en nuestro territorio». «No podemos mirar hacia otro lado. Esta recogida de primavera no es una más, es clave», han remarcado.

Así, Asensio ha destacado que «las baldas están vacías, pero entre todos podemos volver a llenarlas, con pequeños gestos, con cada aportación, ayudamos a sostener un recurso que, en muchos casos, es la única red de apoyo que tienen muchas familias».

Actualmente, el Banco de Alimentos atiende a 17.202 personas en Gipuzkoa. La presidenta de la entidad ha reiterado su apelación a la colaboración de la ciudadanía porque, según ha dicho, «si no recibimos no podemos: milagros no hacemos».

«Es un llamamiento a toda la ciudadanía y a todos, a las empresas, a todas las instituciones, a que hagan lo que puedan, porque está muy difícil la vida, han subido mucho todos los precios, hay muchos problemas con la vivienda, pero eso los que más lo sufren son los más vulnerables», ha concluido.

Méndez de Vigo ha recordado que las habituales vías de colaboración continúan abiertas para los interesados en donar sin esperar al próximo viernes. En los supermercados se pueden adquirir bonos en las cajas de pago y también se pueden hacer donaciones mediante una transferencia o un pago de bizum al número 03980. Toda la información está disponible en la web del Banco de Alimentos de Gipuzkoa.

