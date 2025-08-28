El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños El zarauztarra celebró su cumpleaños junto a algunos jugadores de la plantilla del club y con música de mariachis incluída

Con baile y al ritmo de los mariachis. Así celebró su cumpleaños el futbolista zarauztarra, Alejandro Padilla Pérez, con una fiesta que tuvo lugar hace un par de días y a la que asistieron junto a algunos jugadores de la plantilla del Athletic Club.

El jugador de 21 años y actual portero del club vizcaíno quiso celebrar en un restaurante con algunos jugadores de la plantilla, entre los que se encontraba el futbolista de 25 años, Oihan Sancet, según puede verse en varias fotografías compartidas en redes sociales.

Ampliar Un mariachi animó la fiesta de Álex Padilla. Instagram

Álex Padilla, de padre guipuzcoano y de madre mexicana, nació en Zarautz el 1 de septiembre de 2003, aunque con apenas unos meses su familia se trasladó al país azteca. Después de siete años en México, se mudó a Detroit, donde vivió durante un año y medio antes de volver a Zarautz.

A su regreso, Padilla empezó a jugar al fútbol en las filas del Zarautz K.E y en abril de 2019 firmó un contrato con el Athletic Club para formarse en Lezama, siendo integrado en su equipo juvenil. En el verano de 2024, debido a las lesiones de Unai Simón y del guipuzcoano Julen Agirrezabala, Valverde le dio la titularidad en la portería del Athletic Club para los amistosos de pretemporada y el 3 de enero de 2025 renovó su contrato hasta junio de 2029.

El futbolista guipuzcoano fue cedido durante seis meses al equipo mexicano, Pumas, pero tras la salida del portero suplente del Athletic Club de Bilbao, Julen Agirrezabala, al Valencia F.C, el club interrumpió el préstamo de Padilla en Pumas para que se desempeñe oficialmente como segundo portero del club.

A pesar de que su cumpleaños sea el 1 de septiembre, al haber dado inicio LaLiga, el jugador decidió celebrar su cumpleaños un par de días antes de tiempo. En una celebración en la que pudo verse al portero de 1,90 metros de altura bailando y disfrutando al ritmo de los mariachis.