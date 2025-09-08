Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las obras del bidegorri Rekalde-Galarreta empezarán en octubre. DFG
Movilidad

Gipuzkoa alcanza la mitad de los tramos interurbanos de su red básica de bidegorris

Los segmentos que le corresponde construir a la Diputación alcanzan los 148 kilómetros, 47 más de los ejecutados cuando se aprobó el plan sectorial en 2014

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:03

Gipuzkoa pedalea hacia el desarrollo total de la Red Básica de Vías Ciclistas del territorio, un plan que persigue conectar las principales áreas urbanas con ... un conjunto de carriles bici y cuyo objetivo final es contar con 446 kilómetros que vertebren los nueve ejes que conforman el mapa guipuzcoano de bidegorris. Con las actuaciones que la Diputación está llevando a cabo en la actualidad sobre la red foral, la mitad de la distancia planificada, 148 kilómetros, estará a lo largo de 2026 ya ejecutada sobre los 297 que tiene programados en los tramos que corresponden ahora al departamento de Sostenibilidad.

