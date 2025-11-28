El 'Aita Mari', rumbo al Mediterráneo Central para su decimoséptima misión humanitaria Será la última misión que realice este año el barco guipuzcoano

B.Campuzano Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:59

Nueva misión para el 'Aita Mari'. Y ya van diecisiete. El barco humanitario de la oenegé guipuzcoana zarpó en la tarde de ayer del puerto de Sagunto en Valencia rumbo al Mediterráneo Central. Será la última vez que lo haga en este año. Aunque no son fechas en las que, por el mal tiempo, se produzcan salidas masivas desde las costas libias sí que hay migrantes que arriesgan sus vidas intentado llegar a Europa.

Así, la tripulación ha afeado, que, en invierno, también se utilizan estas «rutas letales, pero en una menor cantidad», aunque ha subrayado que «quienes las utilizan arriesgan más sus vidas».

Una vez más, desde Salvamento Marítimo Humanitario han denunciado que con el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea «los socios de los terceros países siguen teniendo impunidad a la hora de ejercer la violencia a las personas». Además, lamentan que con «decretos como el Piantedosi en Italia, y ahora este nuevo marco europeo», se busque «obstaculizar el trabajo de las ONG y silenciar a quienes denuncian lo que sucede en el mar». Aún así recalcan que mientras sigan partiendo de las costas libias y sigan habiendo «vidas en peligro», el 'Aita Mari' seguirá navegando.

En su decimosexta misión, que tuvo lugar en pleno agosto, asistieron a una embarcación en la que iban a bordo trece personas, entre ellos tres mujeres y tres menores, dos de ellos son no acompañados.