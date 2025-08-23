El 'Aita Mari' desembarca en Bari a los trece migrantes rescatados

El barco guipuzcoano 'Aita Mari' ha desembarcado minutos antes de las ocho de la mañana en el puerto de Bari a los trece migrantes que ... rescató a la deriva el pasado martes en aguas del Mediterráno Central, frente a las costas de Libia. Tras días de navegación la tripulación ha atracado sobre las siete de la mañana en el puerto que las autoridades les habían asignado, según ha podido saber este periódico.

«Han sido cuatro días bastantes tranquilos, no ha habido incidentes en el barco. El grupo de personas rescatadas, entre las que había dos menores no acompañados, han tenido un comportamiento espectacular y han sido muy amables», relata Asier Aldea, voluntario en esta misión que salió el jueves 14 desde Castellón.

Desde que se encontraron con la embarcación a la deriva y procedieron a asistirla, tripulación y migrantes han tenido tiempo de conocerse. «En el mar todo es más intenso. Estos días nos han contado sus historias y han sido días muy emocionantes. Al final al escucharles, comprendes que nadie viaja así, como ellos lo hacen, a Europa por gusto, sino por necesidad», sostiene. En el bote en el que navegaban iban a bordo trece personas que «estaban deshidratadas y agotadas» y había tres mujeres y tres menores, «dos de ellos son no acompañados».

El desembarque que han realizado esta mañana lo han hecho «sin problema». Una vez en tierra, en el momento de despedirse más de uno se ha emocionado. «Ha habido abrazos, mensajes esperanzadores y hemos tenidoq ue aguantar la lagrimita», reconoce. A los migrantes, ya a cargo de las autoridades italianas, les espera un día duro y largo. «Les hemos dejado comida para este día de procedimientos», precisa.