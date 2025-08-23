Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 'Aita Mari' desembarca en Bari a los trece migrantes rescatados

El barco guipuzcoano ha atracado sobre siete de de la mañana en el puerto italiano y el desembarco ha comenzado casi una hora después

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:42

El barco guipuzcoano 'Aita Mari' ha desembarcado minutos antes de las ocho de la mañana en el puerto de Bari a los trece migrantes que ... rescató a la deriva el pasado martes en aguas del Mediterráno Central, frente a las costas de Libia. Tras días de navegación la tripulación ha atracado sobre las siete de la mañana en el puerto que las autoridades les habían asignado, según ha podido saber este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  2. 2

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  4. 4 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  5. 5

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  6. 6 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  7. 7

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  8. 8

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  9. 9 La reflexión de un escritor sobre las esquelas de los periódicos: «Cómo nos gusta ver que se van otros...»
  10. 10 Una joven bilbaína de visita en San Sebastián: «No podía irme sin probar esto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 'Aita Mari' desembarca en Bari a los trece migrantes rescatados

El &#039;Aita Mari&#039; desembarca en Bari a los trece migrantes rescatados