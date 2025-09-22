Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La zona interior del muelle del Hospitalillo del puerto de Pasaia es la que peor calidad del agua presenta de las zonas litorales de Gipuzkoa. Aura Erro

Las aguas del litoral de Gipuzkoa aprueban el examen ambiental, salvo el puerto de Pasaia

Los estuarios de los ríos y la costa cumplen los baremos ecológicos que marca la UE excepto la desembocadura del Oiartzun en el recinto portuario

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:00

Las aguas litorales de Gipuzkoa, tanto las de los estuarios de los ríos como las que miran a mar abierto en la costa, gozan de ... buena salud. Casi todas aprueban los estándares de calidad europeos en lo que se refiere a su estado biológico y de presencia de elementos químicos y contaminantes. En realidad, llevan años aprobando todas menos una, el puerto de Pasaia, que constituye el estuario del río Oiartzun. El año pasado tampoco aprobó la desembocadura del Bidasoa, que había sacado nota en cuatro de los cinco años anteriores, aunque los expertos avanzan que en este caso no es una situación preocupante.

