Asun Barandiaran (izda) junto a Conchita Telleria (drcha) en el interior del restaurante Martinez de Ordizia, en una imagen de 1997. DV

Adiós a Conchita Telleria, referente de la gastronomía vasca y cocinera durante casi 50 años del Martínez

Conchita Telleria, muy conocida en Ordizia por su trabajo incansable en el restaurante Martínez, falleció este pasado domingo a los 96 años de edad

Javier Medrano

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:24

El municipio guipuzcoano de Ordizia despide este lunes a Conchita Telleria, icono del pueblo y una de las personas más conocidas de la localidad que durante décadas fue la cocinera del histórico restaurante Martínez, fallecida este domingo a los 96 años de edad.

Nacida en Beasain en 1928, Conchita Telleria ha sido una de las referentes de la cocina vasca del S.XX y una de las mujeres que ha transformado la gastronomía local en los últimos tiempos.

Durante su trayectoria profesional en el Martínez, restaurante abierto en 1890 en Ordizia y todo un clásico de la localidad, Conchita siguió la estela familiar en la cocina al mismo tiempo que apostó por innovaciones y nuevos platos.

«Me gustó el restaurante y la cocina. De mi familia aprendí mucho y también me atreví a hacer cosas nuevas: una merluza llena de mariscos, la menestra de verduras o los postres que hacía un cocinero de Ataun», señalaba en una entrevista tiempo después de su jubilación.

En sus años a mandos de los fogones del Martínez, Conchita Telleria incluso se atrevió a dar un banquete para 1.850 personas así como acoger en los salones del restaurante numerosas bodas, comuniones y bautizos los fines de semana.

«Tu dedicación y esfuerzo son un ejemplo que siempre recordaremos. Beti gogoan , beti gure bihotzean», le ha dedicado una esquela el Martinez Jatetxea en El Diario Vasco. El funeral se oficiará en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Ordizia este lunes 25 de agosto a las 19.00 horas.

