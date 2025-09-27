«Es más acogedor que dormir en un hotel y ahorras dinero»
La zizurkildarra Cristina Fernández ha realizado casi cien intercambios, desde «escapadas por Bizkaia hasta viajes largos a Vietnam»
Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:12
Darle a un desconocido las llaves de tu casa para que se aloje durante sus vacaciones puede dar algo de miedo, pero Cristina Fernández acumula ... 94 intercambios desde 2018 y asegura que la experiencia «vale totalmente la pena». Cuando Cristina viaja con su familia no compara precios de hoteles, sino que intercambia su hogar con algún otro miembro del portal 'HomeExchange'. Y no solo porque «ahorras mucho dinero», sino porque «el trato es mucho más cercano y personalizado que en un hotel».
Fue gracias a una compañera de trabajo que Cristina conoció esta opción. «Yo no tengo nada que esconder en mi casa, ni joyas de alto valor ni nada del otro mundo, por lo que no paso miedo cuando acojo a alguien en casa», señala. Es más, explica que los anfitriones suelen «cuidar todo lujo de detalles. Hay veces que te dejan la nevera llena de comida, como para un festín, para que comas mientras estás en su casa. Yo suelo dejar algo de sidra y comida típica de aquí para que prueben la gastronomía local».
Pero, sin duda, lo que más agradece del intercambio de casas es la «sensación de hogar después de un largo día de viaje. Te tiras en el sofá, ves la tele, los niños tienen juguetes para jugar...», enumera. Además, «tienes mucho contacto con la familia y te hacen recomendaciones de tiendas, restaurantes o rutas del lugar que visitas», agradece. Su casa ya está reservada para «varios intercambios» el año que viene.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.