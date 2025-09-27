El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año

Unas vacaciones diferentes y más económicas que te hacen sentir como en casa. Literalmente, porque la nueva moda de alojarte en el hogar de un ... desconocido a la vez que abres las puertas de tu propia casa y recibes a otro viajero está ganando fuerza en Gipuzkoa. Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, celebrado hoy, los datos de la plataforma 'HomeExchange' confirman la tendencia: este verano el territorio ha registrado 27.000 pernoctaciones de este tipo, lo que supone una subida del 32% respecto al verano del año pasado. Y en lo que va de 2025, son un total de 87.339 noches. 1.862 guipuzcoanos ya son miembros del portal que facilita este intercambio de llaves para pasar las vacaciones en un hogar en vez de en un hotel.

Por mucho que los vascos tengan fama de cerrados, cada vez son más los que abren las puertas de su casa: Euskadi es la tercera autonomía con más intercambios registrados en la plataforma –detrás de Cataluña y Andalucía–. Y es que 3.200 vascos son miembros de la plataforma y participan de manera activa en esta forma de viaje. Además, más de la mitad de ellos (el 58,19%) son guipuzcoanos. A nivel estatal, 'HomeExchange' cuenta con 38.069 miembros u hogares que, durante unos días, se convierten en hoteles para acoger a viajeros.

En tan solo un año, el número de pernoctaciones en España ha crecido casi un 32%, pues en lo que va de 2025 se han contabilizado más de un millón y medio de noches en las que alguien se ha alojado en el hogar de otro viajero. En Euskadi, esta cifra ronda las 147.000 pernoctaciones –una subida del 21% respecto a 2024– y, en Gipuzkoa, 87.000 noches (+21%). Más de la mitad de las pernoctaciones en el País Vasco fueron en territorio guipuzcoano (59,35%), lo que consolida el interés de los viajeros por conocer Euskadi y, más específicamente, Gipuzkoa.

Si se habla de viajes, hay que hacer una especial mención al verano, temporada que gran parte de la población aprovecha para conocer lugares nuevos. En estos tres meses estivales el País Vasco ha sido escenario de 2.453 'trueques' de viviendas, mientras que en Gipuzkoa se han dado 1.344, un 40% más que el verano pasado. Esto se traduce como 47.726 noches de verano en Euskadi y casi 27.000 en hogares guipuzcoanos.

Desde Cataluña o Canadá

A nivel estatal, el verano ha dejado 34.019 intercambios y 741.375 pernoctaciones, cifras que suponen un crecimiento del 36,5% y 26,7%, respectivamente. Los datos también demuestran que los viajeros cada vez buscan estancias más largas, ya que el 72% de estas superaron los cuatro días.

Así, quienes han visitado Euskadi procedían principalmente de Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía, el propio País Vasco y la Comunidad Valenciana. Entre los turistas extranjeros destacaron los llegados desde Francia, Inglaterra, Países Bajos, Alemania y Canadá. Por su parte, los vascos utilizaron este portal de intercambio de casas para viajar a Cataluña, dentro de Euskadi, Andalucía, Aragón y la Comunidad de Madrid. A nivel internacional, los destinos más frecuentados han sido Francia, Inglaterra, Países Bajos, Alemania e Italia.

El intercambio de hogares no solo permite al viajero ahorrar algo de dinero, sino que también es «una alternativa más sostenible frente al turismo tradicional así como una oportunidad de vivir experiencias auténticas, basadas en la hospitalidad, el respeto mutuo y la conexión con la cultura local», afirma Pilar Manrique, portavoz de 'HomeExchange' en España.