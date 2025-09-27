Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Turistas vienen y van con sus maletas por una céntrica calle de San Sebastián. Iñigo Royo
Día Mundial del Turismo

El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año

Cada vez más vascos hacen de su vivienda un hotel temporal y acogen a desconocidos en sus vacaciones, con 147.000 'trueques' en 2025

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:12

Unas vacaciones diferentes y más económicas que te hacen sentir como en casa. Literalmente, porque la nueva moda de alojarte en el hogar de un ... desconocido a la vez que abres las puertas de tu propia casa y recibes a otro viajero está ganando fuerza en Gipuzkoa. Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, celebrado hoy, los datos de la plataforma 'HomeExchange' confirman la tendencia: este verano el territorio ha registrado 27.000 pernoctaciones de este tipo, lo que supone una subida del 32% respecto al verano del año pasado. Y en lo que va de 2025, son un total de 87.339 noches. 1.862 guipuzcoanos ya son miembros del portal que facilita este intercambio de llaves para pasar las vacaciones en un hogar en vez de en un hotel.

