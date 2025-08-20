Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Refugiados subsaharianos esperan en los soportales próximos a una comisaría de Vitoria. Rafa Gutiérrez

Gipuzkoa acogerá de forma temporal a parte de los malienses atascados en Vitoria

El Gobierno Vasco prevé derivarles esta semana a Arantzazu y Tolosa y urge al Ejecutivo central a alojarles en «recursos estatales con plazas libres»

Elena Jiménez

Vitoria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:16

Los refugiados de Mali y otros países de África subsahariana que subsisten desde hace semanas en soportales de Vitoria mientras esperan a tramitar su asilo - ... igual que sucedía hasta hace unos días en el barrio de Amara de San Sebastián- serán trasladados esta misma semana a centros de acogida de Gipuzkoa. Según ha podido saber este periódico, el Gobierno Vasco se ha visto obligado a dar esta respuesta temporal y urgente ante la «lenta» derivación de estos solicitantes a los recursos que existen en las provincias limítrofes, que «tienen plazas libres» y que dependen del Gobierno de España, competente en materia migratoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  6. 6 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  7. 7 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  8. 8

    Lanbide recibe más de seis denuncias al día por supuestos cobros indebidos de la RGI
  9. 9 El comercio de San Sebastián que se despide con liquidación total: «La vida son etapas y esta está llegando a su fin»
  10. 10

    Uno de los mayores alijos de cocaína de Europa: 1.345 kilos en un camión que atravesaba Burdeos tras pasar el peaje de Biriatou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa acogerá de forma temporal a parte de los malienses atascados en Vitoria

Gipuzkoa acogerá de forma temporal a parte de los malienses atascados en Vitoria