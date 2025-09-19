El acceso a la AP-8 desde Zarautz hacia Behobia se cerrará tres noches a partir del lunes

El peaje de Zarautz este de la AP-8, el que da acceso a la autopista desde la localidad costera, en sentido Donostia y Behobia ... se cerrará durante tres noches a partir del lunes con motivo de los trabajos de renovación de las estructuras de cobro que se están realizando.

Según ha informado la agencia guipuzcoana de infraestructuras (Bidegi), responsable de las vías de pago del territorio, el motivo del cierre es la necesidad de abrir zanjas para albergar las canalizaciones de comunicación para el nuevo peaje.

Los cierres tendrán lugar las noches del lunes, martes y miércoles, entre las 22.00 y las 5.00 horas, intervalos en los que el acceso desde Zarautz a la autopista en sentido Donostia y Behobia quedará inhabilitado. La alternativa es dirigirse por la N-634 hacia el siguiente enlace con la AP-8 en Orio.

El resto de vías seguirán abiertas con normalidad. Tanto las salidas desde la autopista a Zarautz desde Donostia o Bilbao, como el acceso a la AP-8 en sentido Bilbao, como los peajes centrales para los vehículos que pasan de largo por la localidad.