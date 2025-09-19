Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El peaje para acceder desde Zarautz a la AP-8 en sentido Donostia y Behobia se cerrará las noches del lunes, martes y miércoles próximos. Google maps

El acceso a la AP-8 desde Zarautz hacia Behobia se cerrará tres noches a partir del lunes

La alternativa para los vehículos que circulen entre las 22.00 y las 5.00 horas es dirigirse por la N-634 hasta el enlace de Orio

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:33

El peaje de Zarautz este de la AP-8, el que da acceso a la autopista desde la localidad costera, en sentido Donostia y Behobia ... se cerrará durante tres noches a partir del lunes con motivo de los trabajos de renovación de las estructuras de cobro que se están realizando.

