La carretera de Orendain se cerrará al tráfico la próxima semana para reparar un hundimiento La GI-3670 permanecerá cortada en ambos sentidos entre el lunes y el viernes y la circulación se desviará a través de la GI-2133 por Alegia, Amezketa y Abaltzisketa

DV San Sebastián Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:13

La Diputación de Gipuzkoa procederá a reparar la semana que viene el hundimiento que existe en el punto kilométrico 2,400 de la carretera GI-3670, que enlaza Abaltzisketa y Alegia por Orendain. Los trabajos prevén prolongarse durante cinco días, por lo que para llevarlos a cabo el departamento de Infraestructuras Viarias cortará completamente el tráfico en ambos sentidos en ese tramo desde las 8.00 horas del lunes hasta las 19.00 horas del viernes.

Mientras se mantenga el corte total de la carretera, el tráfico podrá desviarse a través de la carretera GI-2133 por Alegia, Amezketa y Abaltzisketa.

