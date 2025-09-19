Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general de Orendain y Baliarrain.

La carretera de Orendain se cerrará al tráfico la próxima semana para reparar un hundimiento

La GI-3670 permanecerá cortada en ambos sentidos entre el lunes y el viernes y la circulación se desviará a través de la GI-2133 por Alegia, Amezketa y Abaltzisketa

DV

DV

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:13

La Diputación de Gipuzkoa procederá a reparar la semana que viene el hundimiento que existe en el punto kilométrico 2,400 de la carretera GI-3670, que enlaza Abaltzisketa y Alegia por Orendain. Los trabajos prevén prolongarse durante cinco días, por lo que para llevarlos a cabo el departamento de Infraestructuras Viarias cortará completamente el tráfico en ambos sentidos en ese tramo desde las 8.00 horas del lunes hasta las 19.00 horas del viernes.

Mientras se mantenga el corte total de la carretera, el tráfico podrá desviarse a través de la carretera GI-2133 por Alegia, Amezketa y Abaltzisketa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  5. 5 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  6. 6 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  7. 7

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  8. 8 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  9. 9

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  10. 10

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La carretera de Orendain se cerrará al tráfico la próxima semana para reparar un hundimiento

La carretera de Orendain se cerrará al tráfico la próxima semana para reparar un hundimiento