6.000 guipuzcoanas se beneficiarán el año que viene de la extensión a los 48 años del cribado de cáncer de mama

Euskadi ha decidido dar un paso más en la detección precoz del cáncer de mama, que tan «buenos resultados» está dando en los últimos años. ... El lehendakari, Imanol Pradales, anunció ayer en el marco de una visita a las obras del nuevo centro de protonterapia que se ubicará en Donostia que el programa de cribado de cáncer de mama de Euskadi se extenderá a partir del próximo año a todas las mujeres de entre 48 y 69 años, rebajando de esta forma en dos años la edad de participación. Actualmente el cribado de este tipo de cáncer se realiza a partir de los 50 años si no existen antecedentes familiares de primer grado, supuesto en el que el control comienza a partir de los 40 años.

La extensión del cribado se realizará a partir de 2026, cuando las mujeres que vayan a cumplir 48 años a lo largo de ese ejercicio –las nacidas en 1977– recibirán una carta de Osakidetza para realizarse una mamografía. El Departamento de Salud calcula que esta ampliación del cribado afectará a alrededor de 18.000 mujeres en Euskadi, de las que cerca de 6.000 residen en Gipuzkoa. Dado que las pruebas suelen realizarse cada dos años, las mujeres que cumplan 49 años en 2026 serán citadas el año siguiente, cuando tengan 50 años, según detallan fuentes de Salud.

Gracias a este programa de cribado poblacional, en el que participa el 80% de la población diana, y los tratamientos personalizados en cáncer de mama, la supervivencia ante este tipo de tumor se sitúa en Euskadi en un 88% a 5 años. Desde que se puso en marcha en 1995, el programa de cribado ha realizado más de 2,5 millones de exploraciones, logrando diagnosticar cerca de 13.000 tumores; en el 84% de los casos fue posible realizar un tratamiento conservador. En 2024, se detectaron 715 cánceres de mama, la mayoría en estadios muy precoces y con buen pronóstico, resultados que han llevado al Departamento vasco de Salud a tomar la decisión de rebajar a 48 años la edad del primer cribado de mama en mujeres sin antecedentes. «La intención del Gobierno Vasco es seguir bajando esa edad mínima si los resultados siguen siendo buenos», según avanzó ayer el consejero de Salud, Alberto Martínez, a este periódico.

Imanol Pradales | Lehendakari «La lucha contra el cáncer es una prioridad estratégica de país porque es la principal causa de muerte en Euskadi»

El lehendakari realizó el anuncio de la ampliación de la edad para los cribados de cáncer de mama en el transcurso de una visita a las obras del nuevo edificio que albergará la unidad de protonterapia para el tratamiento del cáncer en Euskadi, que se está construyendo en el complejo del Hospital Donostia. En concreto, entre este centro sanitario y Onkologikoa, en un espacio que antes ocupaba parte del parking en superficie del hospital. Pradales estuvo acompañado por el consejero de Salud, por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao; y por la directora de la OSI Donostialdea, Maite Martínez de Albéniz. El lehendakari aseguró que la lucha contra el cáncer es «una prioridad estratégica de país», como demuestra la inversión de 52 millones que el Gobierno Vasco va a realizar en la protonterapia.

Pradales centró su intervención en cuatro pilares clave para hacer frente al cáncer: «La prevención, la atención, la investigación y la internacionalización». Lanzó un «mensaje de confianza» sobre los avances tecnológicos y los tratamientos actualmente en desarrollo para combatir los distintos tipos de cáncer y agradeció a los profesionales del Servicio Vasco de Salud su «empatía y humanidad». También quiso enviar un «abrazo y apoyo» a quienes están haciendo frente al cáncer, así como a sus familiares. Estas declaraciones las hizo desde el hall de Onkologikoa, que en junio culminó su integración en Osakidetza.

Alberto Martínez | Consejero de Salud «La intención es seguir bajando la edad mínima para los cribados de cáncer de mama si los resultados siguen siendo buenos»

La apuesta de Euskadi por la oncología incluye también la incorporación de terapias de vanguardia como las CAR-T, capaces de modificar células del propio sistema inmunitario de la persona para combatir determinados tumores hematológicos. Estas terapias, junto con la protonterapia y la medicina personalizada, posicionan al sistema sanitario público vasco en la «vanguardia» de la lucha contra el cáncer, enfatizó el lehendakari.

«El cáncer es el primer motivo de fallecimiento en Euskadi y por eso la oncología centra la principal línea de investigación sanitaria», afirmó Pradales. «Contamos en este momento con 140 proyectos de investigación en oncología. Trece son referentes a nivel internacional y cinco de ellos son pioneros», subrayó el lehendakari, que anunció la puesta en marcha de «una nueva plataforma única de ensayos y proyectos que abra la posibilidad a que cualquier paciente pueda acceder a los ensayos disponibles».

Por último, Pradales valoró la labor de Osakidetza como polo de referencia donde impulsar infraestructuras que integren investigación, asistencia clínica, prevención y formación. «Euskadi ha sido seleccionada por la Unión Europea para participar en el grupo de trabajo destinado a la creación de centros de excelencia de cáncer. Nos permitirá compartir avances con los países más punteros», aseguró.

Tumores en jóvenes

Por su parte, el consejero Alberto Martínez remarcó que Euskadi cuenta con un sistema sanitario potente que atiende las necesidades de los pacientes desde un «enfoque integral» que combina estrategias preventivas, programas de diagnóstico precoz y avances terapéuticos para reducir la incidencia, mejorar la supervivencia y la calidad de vida.

Martínez indicó que los programas de cribado de cáncer de Osakidetza son una herramienta fundamental en la prevención y reducción de la mortalidad por cáncer. En declaraciones a este periódico, el consejero de Salud explicó que el adelanto de dos años en la edad universal del cribado de cáncer de mama «busca captar a un grupo por debajo de los 50 años, porque hemos visto que ahí estaban apareciendo tumores en personas que no tenían antecedentes, y, además, en fases incluso avanzadas». Por eso, «vamos a ampliar el cribado para poder extender el diagnóstico precoz a una serie de personas que, hasta ahora, se nos estaban escapando».