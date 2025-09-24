Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Martínez de Albéniz, Bilbao, Pradales, Martínez e Ibarzabal, ayer ante las obras de protonterapia. LOBO ALTUNA

6.000 guipuzcoanas se beneficiarán el año que viene de la extensión a los 48 años del cribado de cáncer de mama

La detección precoz de este tipo de cáncer, el más común entre las mujeres, permitió tratar en estados iniciales a 715 personas el año pasado en Euskadi

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Euskadi ha decidido dar un paso más en la detección precoz del cáncer de mama, que tan «buenos resultados» está dando en los últimos años. ... El lehendakari, Imanol Pradales, anunció ayer en el marco de una visita a las obras del nuevo centro de protonterapia que se ubicará en Donostia que el programa de cribado de cáncer de mama de Euskadi se extenderá a partir del próximo año a todas las mujeres de entre 48 y 69 años, rebajando de esta forma en dos años la edad de participación. Actualmente el cribado de este tipo de cáncer se realiza a partir de los 50 años si no existen antecedentes familiares de primer grado, supuesto en el que el control comienza a partir de los 40 años.

