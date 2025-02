Casi 4.000 personas en paro cobran la RGI desde hace más de diez años en Euskadi Después de los pensionistas, quienes no tienen trabajo y están en busca de uno son los que más tiempo perciben esta ayuda social

Macarena Tejada San Sebastián Jueves, 20 de febrero 2025, 00:06 Comenta Compartir

Encontrar un empleo no es trabajo fácil. Encajar en un perfil, superar entrevistas, que las condiciones que ofrece la empresa encajen en la vida del ... empleado y viceversa... En este contexto, el número de personas en paro que cobra la RGI durante más de diez años roza los 4.000 en Euskadi. Y no solo eso. En apenas un año, desde enero hasta diciembre del pasado ejercicio, los trabajadores pobres, esto es, aquellos que no pueden cubrir las necesidades del día a día con su sueldo, han seguido al alza, hasta ser 1.226 las personas en esta situación que también perciben esta prestación durante más de una década, según se desprende de una respuesta parlamentaria del consejero de Economía, Trabajo y Empleo y vicelehendakari segundo Mikel Torres a una pregunta realizada por Álvaro Gotxi (Grupo Popular vasco).

El año terminó con 26.487 personas en paro que tuvieron que recurrir a esta ayuda social en Euskadi. Aunque esta cifra descendió un 8,5% si se compara con enero (28.971), todavía son 20.713 quienes perciben la RGI durante más de un año en el País Vasco sin tener trabajo. Solo 5.774 llevan menos de doce meses cobrando la ayuda mensual. El grupo más abundante lo forman los 7.497 que llevan entre uno y tres años percibiendo esta ayuda. Otros 5.042 llevan entre cinco y diez años; 4.238 entre tres y cinco y 3.936, más de una década. Beneficiarios Un total de 26.487 personas en paro y 12.110 trabajadores pobres perciben la RGI Si a esto se le suma que hay 12.110 trabajadores pobres que tienen problemas para llegar a fin de mes y también cobrar laRGI, la preocupación crece. Como en el caso de las personas en paro, la mayoría, 4.075, lo hace entre uno y tres años; 2.601 durante menos de un año; 2.224 entre tres y cinco años; 1.984 entre cinco y diez y 1.226, durante más de una década. Según las estadísticas, los perceptores con trabajo precario durante el pasado año 2024, de enero a diciembre, se han incrementado un 27,63%. Ante este aumento el consejero defiende que se debe a «una ruptura de la serie estadística por la nueva normativa de la RGI», que entre otras cosas incluye «un aumento en la Renta Máxima Garantizada que permite que personas que antes veían denegada su solicitud por superar ingresos ahora puedan acceder a compatibilizar los mismos con el cobro parcial de la RGI, puesto que se produce una ampliación en el acceso a personas con bajos ingresos». También influye «el límite máximo temporal de aplicación de estímulos al empleo». En cualquier caso, de momento los datos hablan de más de 12.000 trabajadores pobres que perciben la ayuda, de los cuales 1.226 lo llevan haciendo más de diez años. Empleo precario Hasta 4.075 personas con un sueldo bajo cobran la RGI entre 1 y 3 años y 1.226, durante más de 10 Precisamente con el objetivo de impulsar el empleo entre quienes, por diferentes motivos, trabajan y cobran la RGI nace el nuevo decreto que regula los estímulos al empleo, tal y como adelantó este periódico, y que entrará en vigor a lo largo de este año. Este proyecto propone, según el consejero Torres, «un nuevo cálculo cuyos objetivos principales son mantener la política de apoyo a las personas trabajadoras con bajos ingresos y mejorarla en caso de las familias de mayor tamaño, centrar los incentivos monetarios en la decisión individual de participar o no en el empleo, implementar la perspectiva de género a través de incentivos a la participación en el empleo de los segundos miembros de las parejas y contribuir a reducir las situaciones de falta de acceso». Otro de los principales colectivos que se beneficia de la RGI es el formado por los pensionistas y que en la actualidad son unas 15.000 personas. También hay 4.321 perceptores en exención. Los pagos indebidos dejan 1.083 deudas a Lanbide en Gipuzkoa se libra de los cobros indebidos, aunque estos se han desplomado desde la puesta en marcha del nuevo decreto de la RGI en 2023. El último año, los pagos de esta ayuda social a personas que no cumplían los requisitos generaron 1.083 deudas en Gipuzkoa, un 87% menos que el anterior, cuando fueron 8.562, que se tradujeron en 11,8 millones de euros, según explica Mikel Torres, consejero de Economía, Trabajo y Empleo y vicelehendakari segundo en una respuesta parlamentaria a una pregunta realizada por Álvaro Gotxi (Grupo Popular vasco), en la que no detalla el importe de las deudas de 2024. Sea como fuere, recoge que ese mismo ejercicio se revisaron y prescribieron 632 deudas en el territorio bien de oficio o por alegación, que ascendieron hasta los 249.359,97 euros. Aunque «hay una reducción notable en la generación de cobros indebidos» a partir de la entrada en vigor del decreto que establece un periodo de decalaje en el cómputo de los ingresos de la unidad de convivencia, todavía se dan más de un millar de este tipo de pagos relacionado con la RGI en Gipuzkoa, y 7.755 en el conjunto de Euskadi –el ejercicio anterior fueron 40.048–. El principal motivo «es el efecto que tiene sobre la RGI la concesión o modificación del IMV, que complementa todo tipo de ingresos». Así, «una generación de atrasos de IMV de una persona perceptora a su vez de la RGI implica la generación de la correspondiente deuda de RGI durante los meses de concurrencia de ambas prestaciones». Para estos casos se establece un sistema de «compensación automático, mediante el cual se bloquea el pago de los atrasos generados en IMV para compensar automáticamente la correspondiente deuda de la RGI». 981 de las 1.083 de las deudas por cobros indebidos acumuladas en Gipuzkoa el último año están relacionadas con este motivo. Aunque son la mayoría y han descendido un 41,6% respecto a 2023 (1.681), también hay otras razones como, por ejemplo, el incumplimiento de requisitos, que tuvieron lugar en 83 de los casos. Otros 15 estaban relacionados con la superación de ingresos máximos y cuatro por cambios en la unidad de convivencia. Ese mismo ejercicio también se generaron 626 deudas en el territorio por cobros indebidos de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

