Más de 250 licencias denegadas en dos años: Gipuzkoa cierra la puerta a los VTC mientras Cabify ya rueda por Bilbao

Gipuzkoa no cambiará su hoja de ruta respecto a la llegada de los vehículos de transporte con conductor (VTC). Al menos, por ahora. Aunque Bizkaia ... haya abierto la puerta a que las plataformas que ofrecen este tipo de servicio privado operen y, de hecho, ya lo están haciendo desde ayer, Gipuzkoa no seguirá el mismo camino y por tanto, por ahora, no permitirá aumentar la oferta en el transporte privado en el territorio. Desde ayer, Cabify opera en la capital vizcaína y en los municipios que conforman el área metropolitana de Bilbao. 15 vehículos salieron ayer a la calle, aunque se prevé alcanzar un máximo de 90 unidades.

En Gipuzkoa, las empresas VTC también llevan tiempo intentando instalarse, pero la Diputación foral sigue firme en su postura. Argumenta que su negativa responde a la voluntad de «cumplir la legalidad atendiendo a criterios medioambientales». Hasta ahora, en Euskadi no se ofrecían estos servicios porque el Gobierno Vasco se acoge al conocido como decreto Ábalos -bautizado así por el entonces ministro de Fomento-, que desde 2018 permite limitar las licencias de VTC a una por cada 30 taxis. Actualmente, sin embargo, la proporción en Euskadi es bastante más flexible: hay una licencia de VTC por cada 10 taxis (193 frente a 2.012). Cabe señalar que esta norma no es de obligado cumplimiento ni impide a las comunidades adoptar un enfoque más laxo. En regiones como Madrid, por ejemplo, el sector se encuentra liberalizado. No obstante, el decreto proporciona respaldo legal a las comunidades autónomas que opten por restringir el acceso, como es el caso del País Vasco. Noticia relacionada Vallina y Taxi Donostia aseguran que se puede reservar un taxi por teléfono Gipuzkoa, que solo otorga licencias para servicios interurbanos, mantiene como criterio la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis para impedir la expansión de estas plataformas, a pesar de que tanto la Unión Europea como sus tribunales se muestran favorables a una mayor liberalización del sector. 260 solicitudes en dos años Desde el inicio de la actual legislatura, ocho empresas han solicitado en Gipuzkoa un total de 260 licencias de VTC. Todas han sido denegadas por «no cumplir los requisitos exigidos conforme a la normativa vigente», según explicó recientemente la diputada de Movilidad Azahara Domínguez durante una comparecencia en las Juntas Generales. De esas ocho compañías, siete han recurrido las resoluciones, aunque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) aún no ha emitido sentencia. A estas se suman otras 925 solicitudes provenientes de la legislatura anterior que también fueron rechazadas por «no cumplir los requisitos legales necesarios». De ellas, 649 están vinculadas a un requerimiento judicial de subsanación que afecta a tres empresas que, en su momento, presentaron 5.000 peticiones. Las 276 restantes corresponden a otras siete compañías cuya resolución ordinaria seguía pendiente. Mientras tanto, desde el 1 de julio ha entrado en vigor en Donostialdea la Zona de Régimen Especial, que permite a los 118 vehículos censados en diez municipios de la comarca -Pasaia, Errenteria, Oiartzun, Lezo, Astigarraga, Hernani, Usurbil, Andoain, Lasarte-Oria y Urnieta-operar también en el resto de municipios del área, más allá de su localidad de origen.

