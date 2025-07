Vallina y Taxi Donostia aseguran que se puede reservar un taxi por teléfono

B.C. Miércoles, 2 de julio 2025, 14:06 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

Son de sobra conocidas las colas los sábados por la noche en el Boulevard donostiarra para coger un taxi. También la de tiempo que hay que esperar para que alguien de la centralita responda al teléfono y uno pueda reservar un taxi. «¿Qué hay que hacer en esta ciudad para coger un taxi? Por la noche un día de lluvia es imposible. Y no estoy hablando de un fin de semana de agosto, sino de un jueves cualquiera a las 23.30 horas», se quejaba una lectora en estas páginas. Ante esta situación las dos principales empresas de taxi de San Sebastián, Vallina y Taxi Donostia, han asegurado a este periódico que el servicio de reserva telefónica continúa plenamente operativo. Ambas insisten en que no se ha producido ningún cambio y que los usuarios pueden seguir contactando y reservando taxis como hasta ahora.

Sin embargo, desde hace tiempo, numerosos usuarios han denunciado en estas páginas las dificultades para contactar con las centrales y la imposibilidad de concretar una cita previa, lo que limita gravemente la movilidad de quienes no disponen de una parada de bus o taxi cercana. No son pocas las quejas de donostiarras que afirman que «nadie coge nunca el teléfono». Además, muchos no entienden por qué en San Sebastián no se puede simplemente levantar la mano para parar un taxi vacío, como ocurre en otras ciudades.

La falta de disponibilidad se acentúa especialmente en zonas céntricas como el Boulevard, donde es frecuente que los sábado noche resulte muy difícil conseguir un taxi, ni por teléfono ni en la propia parada. La situación se agrava para quienes llegan de viaje a la Estación del Norte o a la estación de autobuses, donde también es habitual la ausencia de vehículos disponibles, especialmente en horario nocturno. En muchos casos, la única respuesta que reciben los usuarios es que acudan directamente a la parada más cercana, sin garantías de encontrar un coche libre.

Este periódico ha realizado una prueba para comprobar la situación. En el intento de contactar con Vallina sobre las diez de la mañana tardaron 40 minutos en obtener respuesta, mientras que Taxi Donostia atendió la llamada en unos cuatro minutos. A mediodía se realizó la misma prueba y el resultado fue similar: unos cinco minutos de espera. Desde Vallina justificaron la demora matinal alegando una incidencia puntual, aunque algunos lectores aseguran que no es la primera vez que reciben esa misma explicación. Hace apenas un mes, a otra usuaria le informaron de que el retraso se debía a la implementación de un nuevo sistema informático.