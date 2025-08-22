Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Habitación como la que compartirá Doña Leonor con tres compañeras. José Luis Ros Caval / AGM

Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Los cadetes del penúltimo año de academia inician su jornada cada día a las 6.30 y la prolongan casi doce horas; tienen clases de defensa espacial

Gregorio Mármol

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:40

Todo está dispuesto en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, para que el próximo día 1 de septiembre se ... incorpore a ella la Princesa de Asturias, junto con otros 74 alumnos de cuarto curso. Como anteriormente hicieron su padre y su abuelo, los reyes Felipe VI y Juan Carlos I, la heredera al trono de España completará junto al Mar Menor su formación castrense, tras haber realizado los dos anteriores cursos en la Academia General Militar, en Zaragoza, y la Escuela Naval Militar, en Marín (Pontevedra).

