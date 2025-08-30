Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión

El actor ya no vive en su casa sino en otra en la que está atendido por profesionales las 24 horas

Silvia Osorio

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:34

El estado de salud de Bruce Willis ha empeorado. A sus 70 años, el protagonista de títulos emblemáticos como 'La jungla de cristal' y 'El ... sexto sentido' sufre una demencia frontotemporal que en los últimos meses se ha agravado y que ha obligado a su familia a tomar una drástica decisión. En 'Good morning America', uno de los programas con más audiencia en Estados Unidos, su esposa desde hace 16 años, Emma Heming Willis, ha confirmado que «ahora vive en una segunda casa donde recibe atención médica las 24 horas del día».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  8. 8

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  9. 9

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  10. 10

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión

Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión