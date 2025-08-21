El laureado medallista olímpico que alaba a Martín Berasategui: «Una experiencia irrepetible» El conocido piragüista, ganador de seis medallas en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, ha compartido su visita al restaurante del chef donostiarra

Gente de todos los rincones del mundo se acerca cada año hasta el restaurante y buque insignia del cocinero donostiarra Martín Berasategui ubicado en Lasarte-Oria, aunque la visita de ayer del conocido piragüista y leyenda del deporte, Saúl Craviotto, ha sido más que especial. Así lo ha dejado saber el ganador de seis medallas olímpicas en sus redes sociales, en donde ha compartido varias instantáneas de su «experiencia irrepetible».

«Teníamos pendiente venir a visitar al gran Martín Berasategui y por fin lo cumplimos», contaba uno de los deportistas más laureados de los últimos tiempos haciendo el conocido gesto del chef donostiarra junto a su pareja Celia García. Aunque el deportista especialista en la modalidad de kayak que participó en Pekín 2008​ y Río de Janeiro 2016, ​también compartió a sus más de 500.000 seguidores varios vídeos yendo al restaurante con su pareja.

El cuatro veces campeón mundial y tres veces campeón de Europa documentó con todo lujo de detalles su experiencia probando el menú degustación del cocinero con más Estrellas Michelin en España. Además puede verse tanto a él como a su pareja eligiendo vinos en la bodega que posee el restaurante inaugurado en 1993 en un rincón de Lasarte a 7 kilómetros de San Sebastián.

El regalo de Martín Berasategui a Saúl Craviotto

Aunque el deportista, además de degustar los platos del restaurante que cuenta con tres estrellas Michelin, también quiso enseñar el regalo personalizado que le hizo Martín Berasategui: una chaquetilla de cocina con dedicatoria tanto para él como para su pareja. Una prenda que le será bastante útil ya que Craviotto fue el ganador del programa 'MasterChef Celebrity' 2 en 2017.

«Una experiencia irrepetible. Un recuerdo que guardaremos en la memoria como un tesoro», finalizaba escribiendo el deportista en la publicación de Instagram en la que el presentador y comentarista deportivo, Juanma Castaño, también coincidía comentando que el restaurante de Berasategui «es uno de los mejores sitios del mundo».