El restaurante de San Sebastián en el que Pedro Alonso se da un respiro para preparar su próximo golpe en 'Berlín' El conocido intérprete, que alcanzó la fama internacional en la serie 'La Casa de Papel', disfruta de la variedad gastronómica de The New Sansse Donosti en compañía de Tristán Ulloa

San Sebastián Miércoles, 19 de marzo 2025, 20:52 | Actualizado 21:00h.

Pedro Alonso, de París a San Sebastián. El conocido actor gallego, que saltó al estrellato mundial tras su participación en la serie 'La casa de Papel', se encuentra estos días en la capital guipuzcoana, donde el equipo de 'Berlín' ha comenzado a rodar las primeras escenas de la segunda temporada de esta exitosa serie de Netflix. Es más, es en Donostia donde el propio Berlín comienza a preparar su próximo atraco tras el agridulce sabor que le dejó su exitoso robo de 44 millones de euros en joyas en París.

Eso sí, entre toma y toma en el Náutico y en plena bahía de La Concha, el actor gallego de series como 'Gran Hotel' o 'Bajo Sospecha' no ha dudado en disfrutar de algunos de los grandes atractivos que ofrece San Sebastián. Y, cómo no, tampoco ha perdido ocasión de dejarse seducir por su gastronomía, muy reconocida a nivel internacional por su gran materia prima y excelencia. Es por ello que este miércoles el propio Pedro Alonso se ha dejado ver por el The New Sansse Donosti, local situado en pleno Centro de Donostia, con Napo Lertxundi como anfitrión. Es más, este último no ha dudado en fotografiarse con los dos actors. «Es un placer recibir visitas, pero más cuando se tratan de dos actores como Tristán Ulloa y Pedro Alonso. ¡Gracias por visitar el @newsansse!», añadía en su cuenta de Instagram.

No se sabe a ciencia cierta cuál ha sido el menú elegido por el actor, pero sí que lo ha hecho en compañía de su compañero de reparto, Tristán Ulloa. Allí, a buen seguro habrán saboreado alguno de los mejores platos que ofrece la carta del restaurante, caso de unos corazones de alcachofa a la brasa con migas de ibérico o un solomillo de vaca con foie a la plancha y reducción de Oporto, entre otros.

Pedro Alonso, de 'La Casa de Papel' a 'Berlín'

En la serie 'Berlín' Pedro Alonso interpreta a Andrés de Fonollosa, cuyo papel se da a conocer al gran público en la serie 'La Casa de Papel'. En esta historia, Berlín está en la cúspide de su carrera criminal y lidera un ambicioso atraco en París, donde planea robar joyas valoradas en 44 millones de euros. Su personaje mantiene el estilo refinado, la inteligencia estratégica y el sarcasmo que lo caracterizó en 'La Casa de Papel', pero con un enfoque más romántico y emocional, mostrando su vulnerabilidad cuando se enamora de Camille.

A lo largo de la serie, Berlín se rodea de un equipo de especialistas que lo ayudan en su meticuloso plan, enfrentándose a desafíos tanto dentro como fuera del robo. Su relación con cada miembro del grupo, especialmente con su viejo amigo Damián (Tristán Ulloa) y la joven Keila, revela nuevas facetas de su personalidad. El final de la serie deja claro que, a pesar de la traición y la pérdida de su parte del botín, Berlín no se da por vencido. Es por ello que el próximo capítulo del personaje de Pedro Alonso comienza a escribirse en San Sebastián, escenario perfecto para preparar su próximo atraco.