'Berlín' desembarca en Donostia

La primera temporada de 'Berlín', el 'spin off' de 'La Casa de Papel' de Netflix, concluyó con el romántico protagonista arruinado por amor. Los frutos de un magnífico y audaz atraco desaparecen y se ve obligado a pergeñar un nuevo golpe, y qué mejor escenario para prepararlo que Donostia. Es más, el principio de la segunda entrega transcurre en plena bahía de la Concha y en la pasarela del Náutico, que el martes y este miércoles se convirtieron en un desfile de cámaras, técnicos y extras, junto con los actores protagonistas, Pedro Alonso, que vuelve a ponerse en la piel del elegante ladrón, y Tristán Ulloa, que encarna a su compinche Damián, un peculiar catedrático.

El equipo de la productora Vancouver Media continuará en la ciudad hasta el sábado porque las últimas tomas se rodarán el viernes por la noche. Su presencia no ha pasado desapercibida, sobre todo porque Ulloa y Alonso han disfrutado de la gastronomía local.

En el bote 'Ekaitz'

Las primeras escenas en las que se ha trabajado se grabaron en el mar, en el centro de la bahía. Berlín y Damián llegan en un barco y de allí pasan a un bote de remos, el 'Ekaitz', que utilizan para dirigirse a las escaleras del Náutico. El lugar no ha sido elegido al azar por estos ladrones de guante blanco. La ciudad acoge una importante regata de veleros 'vintage', con todo lo que se mueve a su alrededor: aristocracia, 'vips', gente guapa y, sobre todo, dinero, mucho dinero, que es lo que les interesa a los protagonistas de 'Berlín'.

Álex Pina, creador de la serie junto a Esther Martínez, tenía claro que una parte importante del rodaje debía realizarse en la ciudad donde transcurrió su infancia «y a la que me siento todavía muy vinculado».

Ampliar Momento del rodaje en una terraza recreada para la ocasión.

Ese aspecto emocional no es el principal motivo de la elección: «Veníamos de grabar 'La Casa de Papel' y 'Berlín' por todo el mundo, prácticamente en Europa, Latinoamérica y Asia… Teníamos una asignatura pendiente, rodar en los lugares más bonitos de España y por eso hemos elegido Donostia y Sevilla. No podíamos seguir yendo a la otra punta del planeta y no reflejar lo que tenemos aquí. Es una serie internacional y una ventana magnífica».

A ello se une que la primera temporada de 'Berlín' se rodó prácticamente entera, salvo las escenas finales, en París y «queríamos una transición con una ciudad que tiene algo de afrancesada, y esta joya arquitectónica que es San Sebastián nos venía muy bien para arrancar aquí. Es donde se gesta el nuevo robo».

La serie Segunda temporada de 'Berlín' con ocho capítulos

Intérpretes Pedro Alonso, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peá Fernández, Joel Sánchez, Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Niego.

Creadores Álex Pina y Esther Martínez.

Guionistas Álex Pina, Esther Martínez, David Berracal, Lorena G. Maldonado e Itziar San Juan.

Directores Albert Pintó, David Barrocal y Jose Manuel Cravioto.

Producción Vancouver Media y Netflix

Ya en una de las temporadas de 'La Casa de Papel' Pina hizo un pequeño guiño «a esta ciudad que me tiene enamorado» cuando 'El profesor' recordaba que en su infancia había estado ingresado en «el hospital Niño Jesús de San Sebastián».

Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía, se acercó desde Madrid al rodaje. Dio algunos esbozos sobre qué se podrá ver cuando se estrene esta segunda temporada de 'Berlín': «Es una serie de robos, pero también de amor y en cierta manera hemos hecho una carta de amor mostrando estas dos ciudades, de las más bellas del mundo».

Sol y viento

El día parecía perfecto para el plan de rodaje. «Mientras en toda España el cielo se cae por la lluvia, aquí nos encontramos en un oasis. Ayer el mar estaba como un plato y hoy hemos hecho remar un poquito a Tristán y Pedro, pero muy bien», comentaba Pina en el descanso para comer. Solo hubo un invitado que alteró un poco los tiempos de grabación programados: el viento, que por la mañana movía demasiado los barcos que se habían anclado en una despejada bahía y por la tarde hacía volar las sombrillas blanquiazules colocadas en la plataforma del Náutico.

Ávalos y Pina están conjurados para no adelantar detalles que puedan evitar la sorpresa del espectador, aunque a DV sí desvelaron que «obviamente todo se basa en amor y robos, y en eso seguimos. La primera temporada trabajamos mucho el aspecto más amable, con un romanticismo más clásico porque veníamos de 'La Casa de Papel', que era muy claustrofóbica y con altas dosis de violencia. Después de esta transición dulce, volvemos a las pistolas, al rock and roll, a una oscuridad mayor del personaje, a un robo mucho más complejo y, sobre todo, es una temporada mucho más peligrosa. Damos caña al espectador y a nosotros mismos a la hora de escribir».

Ampliar Álex Pina y Diego Ávalos, en el Náutico.

En el Náutico proseguía el rodaje. Los protagonistas llegan a tierra y tras subir las escaleras recorren la pasarela hasta el edificio. Parece que discuten, Damián le está proponiendo un plan a Berlín, que no lo ve nada claro. Los extras reciben instrucciones sentados en las sillas de la ficticia terraza, después toca ensayo con dobles -el de Pedro Alonso es un calco del protagonista- y después ya con los intérpretes. Más de media hora para comenzar a grabar la primera toma.

Nuevos personajes

Finalmente el nuevo golpe tendrá lugar en Sevilla donde se reunirá la banda. Estarán Keila (Michelle Jenner), una eminencia en ingeniería electrónica; Cameron (Begoña Vargas), una kamikaze que vive siempre al límite; Roi (Julio Peña Fernández), el fiel escudero de Berlín; y Bruce (Joel Sánchez), el implacable hombre de acción de la banda. Se encontrarán con nuevos personajes como Candela, una mujer sevillana imprevisible y temperamental interpretada por Inma Cuesta; el excéntrico y hedonista duque de Málaga Álvaro Hermoso de Medina, encarnado por José Luis García-Pérez; y su esposa la duquesa de Málaga Genoveva Dante, a la que da vida Marta Nieto.

A ellos se les unirá un importante número de extras. Si en las escenas rodadas este miércoles una veintena de personas recibían obedientes las órdenes, -fundamentalmente que se cambiaran de asientos para dar mejor en la cámara-, será el viernes cuando más se necesiten porque los dos protagonistas recorrerán el paseo de La Concha mientras continuarán ideando la mejor manera de resolver el atraco.

