Rosalía responde a Miguel Adrover: «Avergonzarnos los unos a los otros» no es «la manera» de apoyar a Palestina La cantante para los pies al diseñador asegurando que no usar su plataforma para denunciar públicamente la situación en Gaza no significa que no condene lo que ocurre en Gaza

El diseñador Miguel Adrover señaló esta semana públicamente a Rosalía por no denunciar la situación en Palestina, razón que esgrimió para no realizar un estilismo personalizado a la cantante, mostrando en sus redes sociales los correos intercambiados por el equipo de la artista catalana y el diseñador malloquín.

La respuesta de Rosalía no se ha hecho esperar y ha respondido por el mismo medio, Instagram, en el que fue señalada por Adrover. La cantante ha publicado en sus historias un escrito en el que deja patente su «tristeza» por verse expuesta e indica que «el hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas, no significa en absoluto que no condene lo que etsá sucediendo en Palestina. Es terrible ver día a día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar vesto no lo hagan», afirma.

