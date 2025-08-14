La princesa Ana cumple 75 años con la monarquía británica en vilo por el lanzamiento del libro sobre el príncipe Andrés La segunda de los hijos de Isabel II ha estrenado retrato oficial junto a su marido, el vicealmirante sir Timothy Laurence

Joaquina Dueñas Jueves, 14 de agosto 2025, 12:23 Comenta Compartir

Este viernes 15 de agosto, la princesa Ana cumple 75 años. Siempre discreta, es considerada la miembro de la corona británica más trabajadora; no en vano, es la que cuenta con la agenda más cargada de actos oficiales y, tras el diagnóstico de cáncer de su hermano Carlos a principios de 2024, no dudó en compartir el peso de la corona con la reina Camilla, asumiendo más carga institucional. El cumpleaños de la única hija de Isabel II (los demás son varones) llega cuando la monarquía británica afronta un nuevo escándalo: la publicación de Entitled: The Rise and Fall of the House of York, una biografía sobre el príncipe Andrés escrita por Andrew Lownie.

Los príncipes Ana y Andrés son la cara y la cruz de la monarquía inglesa. Ella, segunda hija de la reina Isabel y del duque de Edimburgo, es la tercera mejor valorada de la familia, solo por detrás del heredero y de su esposa, Guillermo y Kate, y cada año asume más de medio millar de compromisos públicos. Su disciplina y su ética de trabajo son de sobras conocidas, y se ha ganado a lo largo de los años el respeto de los británicos, asumiendo su papel con determinación pero sin pretensiones. Una visión del deber que se resume en la moneda conmemorativa que el rey Carlos ha ordenado acuñar como regalo a su querida hermana, con el lema: «La Princesa Real. Celebrando 75 años. Deber y devoción».

Con motivo de su 75 cumpleaños, también ha estrenado retrato oficial: una instantánea tomada durante el banquete en honor al presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, a principios de julio. La princesa Ana luce la tiara Festoon, un regalo del World Wide Shipping Group que estrenó en 1973, a los 23 años, cuajada de diamantes, que combina con un collar a juego y con las insignias de la Familia Real: la Estrella del Cardo y la de la Jarretera, así como la banda azul. Le acompaña en el retrato su marido, el vicealmirante sir Timothy Laurence.

Dicen de ella que tiene «una templanza de hierro». «Llega puntual, domina cada dossier y desprecia el boato», describen sobre su forma de afrontar el trabajo y la vida. En el enfrentamiento familiar entre sus sobrinos Guillermo y Harry, se posiciona del lado del heredero: «Para Ana, la lealtad es primordial, y sospecho que siente que Harry ha sido extremadamente desleal a su padre, a su hermano y a la monarquía. Es posible que le resulte difícil perdonarlo», ha dicho al respecto la experta en realeza Jennie Bond.

La otra cara de la moneda la representa el príncipe Andrés, la figura menos valorada de la monarquía, con un 89 % de opiniones negativas, que ha dado no pocos disgustos a la corona. Algunos de ellos se recogen en el libro Entitled: The Rise and Fall of the House of York, cargado de testimonios de personas que nunca habían hablado hasta ahora y que aborda la relación del hermano del rey Carlos con el pederasta Jeffrey Epstein. La obra relata incluso un supuesto puñetazo del príncipe Harry por unos comentarios despectivos hacia su mujer, extremo que se han apresurado a desmentir.

Un trabajo que pone en el punto de mira las fiestas sexuales del príncipe y sus finanzas. En este sentido, señala que Sarah Ferguson se habría beneficiado del acceso a los círculos económicos de más alto nivel gracias a Epstein, lo que le habría permitido sostener su lujoso estilo de vida a pesar del divorcio.

Retirado de la vida pública institucional desde 2019 por las acusaciones de relaciones sexuales con menores de edad, fue despojado por su madre de los mecenazgos reales y del título de Su Alteza Real. El pasado febrero cumplió 65 años, aislado y con un enfrentamiento abierto con su hermano Carlos a cuenta de su residencia oficial, Royal Lodge, que se niega a abandonar a pesar de que es incapaz de sostenerla después de que el rey le retirara su asignación económica.