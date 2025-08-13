Las vacaciones familiares de Nerea Garmendia con receta incluida: «Jugando a ser Arguiñano» La actriz guipuzcoana ha compartido un vídeo de sus vacaciones en cámper junto a su pareja y su hijo Unax, en el que además comparte una receta de hamburguesas

M. S. Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:58 | Actualizado 13:45h. Comenta Compartir

«¿Quién dijo que en la cámper solo se come pasta rápida o bocatas?», arranca diciendo la actriz guipuzcoana, Nerea Garmendia, en uno de sus últimos vídeos en el que enseña como están siendo sus vacaciones familiares en cámper junto a su pareja y su hijo de cinco meses Unax, además de compartir una receta de hamburguesas.

«Hoy me he marcado una hamburguesa estilo 'Five Guys' en plena 'Cámpermendia', explica la guipuzcoana sobre la famosa cadena estadounidense de comida rápida muy conocida por la calidad de sus hamburguesas. «Estoy en un lugar muy top con bañador y muselina de Unax», continúa diciendo la actriz de 45 años originaria de Beasain sin desvelar su ubicación.

«Estamos con una cocina improvisada demostrando que, con la cámper se come rico allá donde pares», asegura la interprete delante del vehículo que posee desde hace un par de años y sobre el que anuncia «hará una selección gourmet de productos imprescindibles para uno de los vehículos más cómodos par a viajar sobre todo en la época estival.

Nerea Garmendia y su receta a 'lo Arguiñano'

Y es que la actriz ha querido grabarse cocinando una hamburguesa, aunque ha sido interrumpida en medio de la grabación «están viniendo varias caravanas y yo jugando a la 'Arguiñana', bromeaba la guipuzcoana antes de enseñar su parcela con una terraza improvisada y una hamaca para descansar.

Aun así Garmendia seguía enumerando los ingredientes para poder elaborar su «superhamburguesa». «Cebolleta, setas shiitake, tomate, hamburguesa, queso, salsa barbacoa y pan de brioche», comentaba antes de freír los ingredientes y montar la hamburguesa envolviéndola en papel Albal.

«La cerramos y la dejamos reposar un ratito. Y un truquito que os quería contar era pasar la parte de arriba del pan por la sartén en donde se ha freído la hamburguesa. Y aquí está, decía al probarla finalmente. «Hacedla y luego me lo contais», recomienda.