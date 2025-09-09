La confesión de Nagore Robles a Anne Igartiburu en su podcast: «Me encanta ser vasca» La presentadora ha sido la invitada del podcast de Anne Igartiburu,'Mi Latido de Más', en el que ha expresado el «profundo orgullo» que siente por su identidad vasca, además de hablar sobre «el matriarcado, la gastronomía y la hospitalidad de los vascos»

«Me encanta ser vasca», ha admitido Nagore Robles recientemente en el podcast de Anne Igartiburu, 'Mi Latido de Más', en YouTube. Un capitulo en el que la presentadora y colaboradora de televisión vasca de 42 años ha expresado el «profundo orgullo» que siente por su identidad vasca, además de hablar sobre «el matriarcado, la gastronomía y la hospitalidad de los vascos».

Y es que Anne Igartiburu ha publicado recientemente una nueva entrevista en su canal de YouTube, en concreto, en su podcast llamado 'Mi Latido de Más', en el que acostumbra a reflexionar sobre todo tipo de temas relacionados con el bienestar emocional y las pautas para un crecimiento personal óptimo y en el que ambas han debatido sobre varios temas personales.

«A mí me encanta ser vasca o sea, es que si pudiera elegir volvería a elegir nacer donde nací», admitía Robles, quien ha roto recientemente su relación con la joven de 26 años, Carla Flila, y en medio de la polémica ha aparecido en el podcast de Igartiburu para expresar «el profundo orgullo» por su identidad vasca cuando la presentadora de 56 años le ha preguntado si había influido de algún modo en su carácter «de donde vienes geográficamente».

Nagore Robles y el orgullo por su identidad vasca

Aunque Robles también destacaba tener «mucha familia andaluza» y que le «encanta esa riqueza y esa mezcla de cultura». Pero que también le «encanta el matriarcado del País Vasco», según confesaba. «Somos muy brutas muchas veces y muy crudas, pero luego somos cariñosas y nobles. Nuestros códigos son distintos», destacaba.

Y es que según Nagore Robles, los vascos «somos muy hospitalarios y eso a mí me encanta. Somos muy 'disfrutones', nos encanta la celebración, el comer, el charlar alrededor de una mesa y la preparación de la comida para alguien, que yo creo que es una forma de querer maravillosa. A mí me encanta querer a los míos preparándoles una comida con total cariño», admitía.

Y luego «está esa fortaleza que también tenemos, aunque se nos dice que somos fríos, ni mucho menos. Lo que pasa que hace un frío ahí de pelotas», bromeaba Robles. «Yo explico en mis conferencias que por ejemplo, los vascos hemos aprendido a cortar leña para cuando haya frío y 'apilamos' también en verano para el invierno. Creo que es una metáfora muy interesante», añadía Igartiburu a la conversación de 43 minutos que ha sido más que bien recibida por sus oyentes.