Marta López Álamo revela el motivo por el que Kiko Matamoros fue ingresado de urgencia

La semana pasada Marta López Álamo reveló en sus redes sociales que Kiko Matamoros había sido operado y que permanecía ingresado en el hospital. Sin embargo, ni el colaborador ni su mujer revelaron la razón por la que había pasado por quirófano hasta ahora que, por fin, la joven ha despejado la gran incógnita.

Y es que las alarmas comenzaron a saltar el pasado martes 8 de abril cuando el colaborador de televisión no asistió a la presentación de 'La familia de la tele', el nuevo magacín de RTVE con distintos rostros del extinto 'Sálvame'.

La ausencia del colaborador fue bastante sonada, ya que llamó la atención de muchos y más cuando el tertuliano sí había estado minutos antes concediendo entrevistas y posando en el 'photocall' previo. Muchos apuntaron a que Kiko Matamoros, de 68 años de edad, había abandonado el lugar para disfrutar del partido del Real Madrid, aunque nada más lejos de la realidad.

El motivo por el que Kiko Matamoros fue ingresado

A través de sus redes sociales, Marta López Álamo ha protagonizado una sección de 'preguntas y respuestas' con sus seguidores. En ella, ha asegurado que Kiko Matamoros se encuentra bien, aunque él mismo prefiere que no se dé excesiva información sobre su operación. Y es que según han explicado, la operación ha estado relacionada con el aparato digestivo.

«Al final no subí el vídeo porque él dice que prefiere no explicar detalles de lo que le ha pasado, entonces respeto su decisión, en su momento me dijo que no tenía ningún problema en que lo contase, pero si prefiere que no lo haga, pues no tengo yo nada que hacer ahí», ha respondido a un seguidor, dejando claro que, aunque tenía un vídeo preparado para explicar qué era lo que le había pasado a su marido, que finalmente no ha podido hacer público.

Marta también ha recalcado que, muy pronto, viajará junto a Kiko Matamoros como venía haciendo hasta ahora y que si no lo habían hecho, había sido para esperar a que él esté «en perfectas condiciones». «Nosotros normalmente viajamos mucho en invierno y por lo que le estaba pasando hemos viajado menos este año, porque para que no disfrutase al 100% sabiendo que tenía la solución esta primavera ya, hemos decidido posponer los viajes, pero tengo ya un par cerrados y otro en marcha, además de escapadas puntuales», ha escrito, dejando ver las ganas que tiene de poder hacer una escapada con el colaborador.