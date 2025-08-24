Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»

Ha tenido que posponer elenlace por un problema de salud de una persona allegada

María Moreno

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:58

El 12 de septiembre era el día en que Makoke iba a dar el sí, quiero a con Gonzalo Fernández en en Ibiza. Un enlace anunciado a bombo y platillo por la colaboradora, que se ha visto obligada a posponer por un problema de salud de una persona allegada, del que no ha dado más detalles al respecto porque, dice, «no le compete».

Makoke ha confesado a Terelu Campos en el programa 'Aires de Fiesta' que «ha sido un palo… Hasta el martes era la persona más feliz del mundo», día en que los novios se enteraron de una noticia que les llevó a cambiar de planes. «No voy a anular la boda, vamos... Me tienen que matar», explicó la exmujer de Kiko Matamoros, que tiene la esperanza de que el enlace se pueda llevar a cabo el año que viene antes del verano. «Con Gonzalo -ha asegurado- estoy más unida que nunca. Le quiero cada día más. Cada día tengo más ganas de casarme con él».

