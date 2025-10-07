Leire Martínez recuerda su paso por Factor X: «Me lié con uno de producción y me escapaba por la ventana por las noches» La cantante de Errenteria habla sobre su experiencia en el concurso de Telecinco que supuso su salto a la fama

L. G. Martes, 7 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

Tras cerrar una etapa de casi dos décadas como vocalista de La Oreja de Van Gogh, la cantante de Errenteria Leire Martínez está disfrutando de una nueva vida artística. Con un álbum en marcha y su papel como jurado en Operación Triunfo, la cantante atraviesa, según sus propias palabras, «un momento muy dulce». Así lo ha contado en el programa 'Ni tan bien' de la Cadena SER, presentado por Carolina Iglesias, donde se mostró más cercana y sincera que nunca.

«Estoy feliz, con ganas de retos y de compartir lo que viene. Quiero que este proyecto enamore a quienes me han acompañado todos estos años», confesó, dejando entrever que su nueva música tendrá un aire muy personal.

Pero el momento más sorprendente de la entrevista llegó cuando Leire Martínez echó la vista atrás y recordó su paso por 'Factor X', el concurso que cambió su destino. Entre risas y sin perder su natural desparpajo, lanzó una confesión que pocos esperaban. «¿Te cuento un chisme de aquella época?», comenzó, divertida. «No voy a decir nombres porque está muy mal. Él sabe quién es y le adoro. Me lié con uno de producción del programa y me escapaba por la ventana de mi habitación por las noches. Adolescente total», relató, sin filtros.

Leire Martínez: «¿Tú sabes qué maravilla fue aquello?»

Aquella experiencia, según cuenta, fue toda una aventura: «¿Tú sabes qué maravilla fue aquello? Yo convivía con la concursante más mayor y ella me animaba a salir y disfrutar. Piensa que no vivíamos como en los realities de ahora, sin cámaras las 24 horas. Solo veías al equipo cuando llegaban a grabar».

Aquel romance, sin embargo, no fue sencillo cuando el programa terminó. «Gestionar la salida fue de locos. Él me quería mucho y yo no fui todo lo buena que tuve que ser porque se merecía lo mejor. No tuve capacidad en ese momento. Seguimos siendo amigos, es un tío estupendo», recordó con una sonrisa nostálgica.