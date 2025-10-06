Leire Martínez renace en Zaragoza: del adiós con lágrimas a un regreso lleno de sonrisas La artista de Errenteria vuleve un año dspués al escenario de Zaragoza, último concierto con La Oreja de Van Gogh

L. G. Lunes, 6 de octubre 2025, 11:42 Comenta Compartir

Un año después de su adiós a La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha vuelto a Zaragoza con otra energía. Este domingo, la cantante de Errenteria subió al escenario por las fiestas de El Pilar de Zaragoza, y lo hizo con una sonrisa que hablaba de superación, de cierre y de nuevos comienzos.

Hace doce meses, aquel mismo entorno fue un torbellino emocional. Entonces, Leire Martínez aún era la voz del grupo donostiarra, papel que desempeñó durante casi 17 años. Dos días después de su concierto en el Espacio Zity, un escueto comunicado de la banda confirmó su marcha. Hubo lágrimas, en Zaragoza y después. Pero el tiempo ha hecho su trabajo.

La Leire Martínez de 2025 se muestra distinta: activa, luminosa y enérgica. Lo demostró ante un público entregado, al que hizo partícipe de su buen momento. «Quién me lo iba a decir a mí hace un año. Espero que hayáis venido con ganas de pasarlo bien», dijo entre risas, antes de interpretar con emoción 'La niña que llora en tus fiestas', uno de los temas que inmortalizó con el grupo en Cometas en el cielo (2011).

Leire Martínez, un año de cambios

El pasado año, la cantante de Errenteria no pudo evitar las lágrimas cuando comenzó a interpretar el tema 'Rosas' ante los más de 16.000 fans que se dieron cita en Zaragoza. Lo hizo cantando las primeras melodías de este conocido tema de la banda donostiarra, sólo que… en un momento dado no pudo evitar emocionarse al escuchar cantar la canción a sus fans a capela.

Sus lágrimas sobre el escenario no hicieron sino disparar los rumores sobre un posible adiós al grupo de música, en el que ha permanecido desde el año 2008 y en el que ha tenido tiempo de sacar hasta 8 trabajos de estudio a lo largo de estos últimos 17 años como vocalista.