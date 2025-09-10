Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La canción sorpresa de Leire Martínez junto a uno de sus compañeros de Operación Triunfo: «No lo vimos venir»

La nueva canción de la cantante guipuzcoana saldrá a la luz el próximo 19 de septiembre

M. S.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:26

Leire Martínez ha sorprendido recientemente a todos sus fans. Y es que la cantante guipuzcoana y exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha anunciado que el próximo 19 de septiembre sacará su nueva canción 'Tonto por ti'. Pero no cantará sola, ya que se trata de una colaboración junto a un artista inesperado.

«No lo vimos venir», comentaba uno de los seguidores en la publicación subida a la cuenta de Instagram con el anuncio de la colaboración y una fotografía en la que aparecen tanto Leire Martínez como el cantante de 27 años, Abraham Mateo.

Y es que esta colaboración llega unos pocos días antes del estreno de la nueva edición de Operación Triunfo, en la que la cantante de 46 años participará precisamente como jurado junto Abraham Mateo. Será el lunes 15 de septiembre por la noche cuando se celebre la primera gala del concurso, mientras que la canción, sobre la que todavía no se sabe más detalles, se estrenará cuatro días después.

Las nuevas colaboraciones de Leire Martínez y un nuevo disco a finales de este año

De momento, Leire Martínez solo ha desvelado la portada del sencillo, donde ambos cantantes aparecen enfrentados cara a cara sobre un fondo blanco. Aunque esta no es la primera sorpresa de la cantante tras haber dejado atrás la famosa banda guipuzcoana y haber anunciado su carrera en solitario.

En junio, la cantante también anunció su colaboración en el álbum del granadino 'Saiko'. La guipuzcoana participó en la canción 'Mariposas' dentro del álbum 'Natsukashii Yoru', dándole un toque único al tener un estilo bastante distinto respecto al del joven artista.

Todo ello con un nuevo álbum a la vista de Leire Martínez en solitario, cuyo primer single, 'Mi Nombre', se lanzó el pasado 11 de abril de 2025, seguido por el segundo sencillo 'Tres Deseos', estrenado el pasado 4 de julio. Un proyecto en el que la cantante explorará su faceta más personal e íntima y que, según ha revelado espera que salga a finales de este 2025.

