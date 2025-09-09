Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal Para sorpresa de muchos, no se trata de un cóctel sofisticado ni de un exclusivo champán, sino de una mezcla sencilla y muy popular

No todo en la vida de una superestrella se reduce a lujo y extravagancia. Lady Gaga, ícono mundial por su voz, sus canciones y su estilo provocador, ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Durante una entrevista con Vanity Fair, la artista neoyorquina participó en una prueba de detector de mentiras y, entre risas, confesó cuál es su bebida favorita.

Para sorpresa de muchos, no se trata de un cóctel sofisticado ni de un exclusivo champán, sino de una mezcla sencilla y muy popular: el kalimotxo. La cantante reveló que disfruta especialmente de una versión personalizada de este clásico, combinando vino tinto con refresco de cola y un toque especial de cerezas maraschino, lo que añade un aire refinado a la receta original.

Hay una leyenda popular sobre el nombre original vasco de la bebida: Kalimotxo. Se atribuye esta denominación al grupo 'Antzarrak' en el marco de las fiestas de 1973 del Puerto Viejo de Algorta. Al parecer, durante un concierto en una txosna, los integrantes de la formación observaron que el vino que habían comprado estaba picado y antes de tirarlo pensaron en mezclarlo para no perder el dinero

La expansión del kalimotxo

Para el nombre, 'Antzarrak' utilizó los apodos de dos miembros del grupo: Kalimero y Motxo. Según esta versión, una vez popularizado, el kalimotxo se fue extendiendo por Euskadi y Navarra. Posteriormente, a principios de los 80 ya era conocido en regiones limítrofes y en todo el Estado.

Otra teoría lleva su origen hasta Italia. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados nortamericanos idearon combinar el vino tinto de Chianti con coca-cola con el finde crear un sofisticado cóctel.

Según los entendidos, el kalimotxo perfecto se hace con coca-cola y vino joven de Rioja mezclados en una proporción de 60/40. Se hace en el momento. Nada de hielo, «que aguachina». Nada de limón, «que adultera el sabor».