Arguiñano regresa a la televisión con novedades y buena compañía: «Estoy más fresco que nunca» El cocinero guipuzcoano estrena este lunes una nueva temporada de Cocina Abierta en Antena 3

J.M. Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

El cocinero guipuzcoano Karlos Arguiñano ha anunciado el regreso a la televisión tras las vacaciones de verano. Apenas una semana después de cumplir 77 años, el cocinero aficando en Zarautz ha publicado en sus cuentas oficiales un vídeo con el que desvela el inicio de la nueva temporada de Cocina Abierta con novedades y buena compañía a escasos días de su estreno.

«¡Familia reunida en la cocina! Este lunes a las 13.15 horas no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Cocina Abierta en Antena 3. ¡Nos vemos cocinando juntos», ha comunicado el cocinero a sus seguidores, en una imágenes en las que aparece acompañado de su hermana Eva Arguiñano y su hijo Joseba.

Esta misma semana, el cocinero y presentador de televisión vasco había publicado otro vídeo publicitando la vuelta del programa tras el verano. «Queridos amigas, amigos y familias. Espero que hayáis pasado un buen verano. Yo estoy más fresco que nunca. El lunes me vais a tener, como todos los días de lunes a viernes, en Antena. Lo vamos a hacer todo rico, rico y con fundamento. Comer bien no es comer ni mucho ni caro, es comer variado», señaló sonriente a la cámara.

La nueva temporada de Arguiñano en Antena 3 será la decimosexta del cocinero en la cadena de Atresmedia, a donde llegó procedente de Telecinco en septiembre de 2010.