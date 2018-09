Karlos Arguiñano se indigna con los másteres de los políticos «El pueblo trabajador dale que te pego y otros aprovechándose de todo. No quiero cabrearme, pero me acuerdo de los que realmente trabajan duro y sin parar», reflexiona el cocinero DV Jueves, 13 septiembre 2018, 17:29

Karlos Arguiñano ha vuelto a revolucionar las redes sociales con una de sus célebres reflexiones durante el programa de cocina que presenta en Antena 3. En esta ocasión el tema que le ha inspirado ha sido la polémica con los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos.

Karlos Arguiñano arrancaba exclamando: «Bueno, cómo estamos con el asunto de los másteres, está la cosa que arde...Oye, esa universidad que hay ahí en Madrid, habrá que mirar eso también porque hay ha habido gente que ha hecho unos cursos... yo no sé, sin ir a clase, sin examinarte y dieces, sobresalientes», se sorprendía Arguiñano mientras preparaba una de sus recetas.

«Con lo que les cuesta algunos estudiar y aprobar, y otros como enchufaditos. Eso hay que mirar, porque si no nadie se creerá nada y qué duro debe de ser para los que estudian de verdad», argumentaba Karlos Arguiñano.

«Ay, el bipartidismo y la cosa ésta...La política, lo que enreda», se lamentaba Arguiñano. «Cuántas veces me habréis oído decir que los políticos no le dicen la verdad ni al médico. Es terrible. El pueblo trabajador dale que te pego y otros aprovechándose de todo. No quiero cabrearme, pero me acuerdo de los que realmente trabajan duro y sin parar», sentenciaba el chef beasaindarra.