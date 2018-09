Isabel Pantoja contra Chabelita: «Estoy más tranquila con mi hija en 'GH VIP' que por las calles» Isabel Pantoja. / REUTERS La tonadillera Isabel Pantoja ha explicado en 'Sálvame' la relación con su hija como nunca lo había hecho DV Viernes, 14 septiembre 2018, 20:29

Isabel Pantoja ha protagonizado esta tarde en 'Sálvame' una intervención en la que ha desgranado cómo es su relación con su hija Chabelita y por qué esta es así. La tonadillera ha roto su silencio tras la entrada de Isa Pantoja en Gran Hermano VIP, y con un tono de gran indignación, ha explicado por qué su hija no se ha despedido de ella antes de entrar en el 'reality' de Tele 5 y cómo es su relación.

La artista intervenía por teléfono asegurando que no vio el programa, pero que quiso llamar a Chelo García Cortés «para poder hablar en 'Sálvame' y aclarar las cosas, porque nadie en ese programa sabe lo que está pasando».

«Estoy feliz de saber dónde está mi hija y a qué hora llega a casa. El sufrimiento de una madre solo lo sabe una madre, la he criado desde los tres meses de vida. No perdí a mi hija a los 18 años cuando se fue embarazada de casa, sino a los 14 años cuando se le escapó a la que fue mi empleada del hogar», aseguraba Pantoja.

«No acepto la vida que ha tomado», ha asegurado Isabel Pantoja sobre Chabelita, que parece que no acepta bien las regañina y críticas de su madre: «Ese es el problema, que no acepto que llegue a las siete de la mañana ni a las once. Y eso lo sabe ella. Sabe que yo le voy a reñir aunque tenga 22 años».

Para la tonadillera, la compañía de Dulce es uno de los grandes problemas de Isa Pantoja, y es que asegura qye su hija está viviendo con alguien «que no es buena persona». No quería dar nombres, pero ha hablado de quien fue su «empleada de hogar. «Si fuera buena, le daría consejos, le diría que tiene un niño de 4 años, que tiene 22 años y un título para dar clases de inglés, es profesora de inglés y se puede ganar la vida perfectamente. No lo ha querido hacer». Ha añadido Isabel Pantoja que quería que Chabelita estudiase Bellas Artes «porque tiene mucho talento para la pintura» pero no lo ha conseguido: «no me ha hecho caso, no quiere hablar conmigo por eso, nada más».

Sobre quienes la criticaban diciendo que su hija estaba encerrada en Cantora, Isabel Pantoja ha dejado claro que es su hogar y «no el Castillo de Drácula», una casa que asegura tuvo que sacrificar para irse a Madrid «y meterla en un colegio interno». Pero lo más sorprendente es el motivo: «A esa persona que tiene al lado se le escapó del colegio y tenía 14 años. Yo vivía muy bien en Madrid y me vine por ella, nos trasladamos por ella».

También Kiko Rivera

Tras la intervención de Pantoja, era Kiko Rivera quien llamaba al programa para asegurar su sorpresa tras la llamada de su madre. «Estoy arreglándome para la puesta de largo de mi sobrina Cayetana», explicó el DJ, confirmando así que asistirá a uno de los eventos sociales de la temporada. Kiko afirmó que le había dolido escuchar a su madre de esa forma y que «no estoy a su lado para quitarle el teléfono pero creo que ya basta». «Mamá no es necesario. Está muy bien que te expreses pero ya está», añadió Kiko.