Irene Rosales confiesa haber tenido un aborto dentro de 'GH DÚO'

El pasado jueves Irene Rosales abandonaba la casa de 'Gran Hermano DÚO' ante la sorpresa de todos los espectadores. Aunque sabían que se trataba de motivos de salud, desconocían la verdadera causa de su salida. El domingo por la noche la mujer de Kiko Rivera volvió a Guadalix y tras anunciar que continuaba participando en el concurso, desveló el mal trago que ha pasado estos días, así como quiso explicar lo sucedido. Confesó que había tenido un aborto dentro de la 'casa'

Irene: "Estaba embarazada de unas dos semanas y he sufrido un aborto natural" #GHDÚODBT3pic.twitter.com/YnbQnwxFO4 — Gran Hermano (@ghoficial) 27 de enero de 2019

«La noche del miércoles al jueves tuve un dolor muy fuerte en el abdomen, en el riñón izquierdo», explicó en su intervención la pareja de Kiko Rivera, afirmando que empezó a tener una hemorragia.

«Con la base de pruebas y demás vieron que era un aborto. Estaba embarazada de unas dos semanas y he sufrido un aborto natural», indicó Irene Rosales sin poder ocultar su nerviosismo.

«He tenido que estar con pruebas, reposo y demás. Ya estoy bien lo que pasa es que esta semana me tengo que mantener un poco más flojita, no puedo hacer mucha actividad porque me lo han recomendado», explicó a sus sorprendidos compañeros de concurso.

Kiko Rivera e Irene Rosales tienen dos niñas de corta edad, Ana y Carlota, aunque el hijo de Isabel Pantoja tiene un hijo llamado Francisco, de cinco años y fruto de su relación sentimental con la modelo Jessica Bueno.