Iñaki Urdangarin sobre su vida en Vitoria: «Madrugo, hago deporte y las labores de casa junto a mi pareja»

Iñaki Urdangarin ha vuelto a estar de actualidad estos días. El que fuera duque de Palma se ha dejado ver por Gipuzkoa junto a su pareja Ainhoa Armendtia. Ambos acudieron el viernes a Irun a ver al Barcelona en la Copa del Rey de balonmano. La pareja estuvo en Artaleku como unos aficionados más, también se les ha podido ver por San Sebastián.

Además, Iñaki Urdanagrin ha sido noticia por una entrevista que ha concedido a La Vanguardia, donde el exmarido de la Infanta Cristina ha hablado de cómo es su vida actual, tras su paso por prisión.

Desde su divorcio de la infanta Cristina en diciembre de 2022, Iñaki Urdangarin (1968) transita por una etapa completamente distinta. Reside en Vitoria junto a su actual pareja, Ainhoa Armentia, con quien comparte una vida que él mismo define como «muy rutinaria y ordenada».

El que fuera duque de Palma ha dado un giro radical a su día a día. «Madrugo, hago deporte, me pongo a trabajar después y luego me dedico a distintas aficiones y hago las labores de casa junto a mi pareja», cuenta en la entrevista. También dedica tiempo de calidad a sus hijos y ha retomado el contacto con viejos amigos del colegio. «Me he vuelto a reencontrar con cosas de la sencillez, que después de todas las etapas de mi vida es lo que más me apetece… tengo la sensación de que se me ha escapado el tiempo y quiero aprovecharlo muy bien», confiesa.

Ese nuevo rumbo vital también incluye un renovado enfoque profesional. Urdangarin está centrado en Bevolutive, una marca de coaching con fuerte base en el ámbito deportivo. «Tras salir de la cárcel uno llega a la conclusión de que no va a poder ser lo que anteriormente ha sido», reflexiona. Durante los casi seis años que pasó en prisión por diversos delitos, malversación, prevaricación, fraude, delitos fiscales y tráfico de influencias, cursó un máster en psicología de coaching y bienestar emocional. «Me quiero dedicar a ayudar a personas, a deportistas, a directivos de empresas, a superar momentos difíciles o a plantearse metas nuevas en cuanto a liderazgos o gestión de equipos», detalla.

Iñaki Urdangarin, deporte y lectura

La experiencia en prisión marcó profundamente sus hábitos. Allí aprendió a meditar y estableció rutinas férreas. «Por la mañana era desayuno y estudio hasta las 15.00 horas más o menos. Luego hacía deporte. Por la tarde ya me dedicaba más a otro tipo de lecturas, y luego escribía cartas. Eso también me fue muy bien», recuerda. Uno de los libros que más le influyó fue El hombre en busca de sentido, de Viktor E. Frankl.

El deporte sigue siendo una constante. Durante su estancia en prisión, la bicicleta estática fue su compañera diaria durante mil días. «Es lo único que tenía a mano. Y ahora sigo haciendo elíptica todas las mañanas. Me da ese punto de recuerdo positivo de cosas que me han ayudado a mejorar», añade.

